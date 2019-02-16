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В Бресте расцвели подснежники

16 февраля 2019 17:16
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В Бресте расцвели подснежники, рассказали в программе «Плюс-минус». В областном центре в начале недели воздух прогрелся до плюс 7 градусов. Это фото опубликовал один из местных жителей.

В Бресте расцвели подснежники-1

Причина столь раннего цветения – мартовское тепло, которое уже несколько дней держится на юге Беларуси.

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# Погода в Беларуси # общество

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