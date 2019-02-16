В Бресте расцвели подснежники, рассказали в программе «Плюс-минус». В областном центре в начале недели воздух прогрелся до плюс 7 градусов. Это фото опубликовал один из местных жителей.
В Бресте расцвели подснежники, рассказали в программе «Плюс-минус». В областном центре в начале недели воздух прогрелся до плюс 7 градусов. Это фото опубликовал один из местных жителей.
Причина столь раннего цветения – мартовское тепло, которое уже несколько дней держится на юге Беларуси.
Тёплая погода сохранится в Беларуси на предстоящей неделе