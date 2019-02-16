Синтезатор беззвучной речи и гид по здоровому питанию. Какие проекты предлагают белорусы на хакатоне соцпроектов

Новости Беларуси. 16 февраля более 500 молодых белорусских новаторов со всей страны объединил крупнейший в Европе хакатон социальных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это своеобразный марафон новых идей, где представители разных сфер находят единомышленников и объединяются в команды для продвижения своих проектов. Задача – за выходные сделать прототип своего приложения или сайта. Главное – инновационные технологии помогают в решении социальных проблем.

Среди креативных идей – приложение-конвертер, которое будет распознавать цены и мгновенно переводить в нужную валюту, синтезатор беззвучной речи в текст и мобильный гид для здорового образа жизни.