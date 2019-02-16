Синтезатор беззвучной речи и гид по здоровому питанию. Какие проекты предлагают белорусы на хакатоне соцпроектов

Новости Беларуси. 16 февраля более 500 молодых белорусских новаторов со всей страны объединил крупнейший в Европе хакатон социальных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 16 февраля более 500 молодых белорусских новаторов со всей страны объединил крупнейший в Европе хакатон социальных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это своеобразный марафон новых идей, где представители разных сфер находят единомышленников и объединяются в команды для продвижения своих проектов. Задача – за выходные сделать прототип своего приложения или сайта. Главное – инновационные технологии помогают в решении социальных проблем.
Среди креативных идей – приложение-конвертер, которое будет распознавать цены и мгновенно переводить в нужную валюту, синтезатор беззвучной речи в текст и мобильный гид для здорового образа жизни.
Александр Скрабовский, организатор конкурса Social Weekend:
Основное отличие хакатона в том, что есть только два дня, чтобы из ничего или из когда-то отложенной, незавершенной идеи – сконцентрироваться и сделать. Возможно, обменяться своими идеями с людьми, с которыми в обычной жизни вы не встречаетесь. Это могут быть и профессионалы, и клиенты либо потребители того продукта, который создается.
Андрей Пётух, участник конкурса Social Weekend:
Мы сейчас работаем над мобильным приложением, которое позволило бы большому количеству белорусов улучшить их рацион питания путем автоматизации многих задач, которые нужно делать каждый день. Например, когда готовить: думать, какие продукты купить, какие рецепты здоровые, а какие нездоровые.
Итоги социального уик-энда подведут 17 февраля. Поболеть за креативные проекты приглашают и зрителей. Жюри выберет 10 лучших проектов, которые получат финансовую поддержку. Призовой бюджет зимнего хакатона – более 10 тысяч рублей.