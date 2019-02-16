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Синтезатор беззвучной речи и гид по здоровому питанию. Какие проекты предлагают белорусы на хакатоне соцпроектов

16 февраля 2019 14:53
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Новости Беларуси. 16 февраля более 500 молодых белорусских новаторов со всей страны объединил крупнейший в Европе хакатон социальных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синтезатор беззвучной речи и гид по здоровому питанию. Какие проекты предлагают белорусы на хакатоне соцпроектов-1

Это своеобразный марафон новых идей, где представители разных сфер находят единомышленников и объединяются в команды для продвижения своих проектов. Задача – за выходные сделать прототип своего приложения или сайта. Главное – инновационные технологии помогают в решении социальных проблем.

Среди креативных идей – приложение-конвертер, которое будет распознавать цены и мгновенно переводить в нужную валюту, синтезатор беззвучной речи в текст и мобильный гид для здорового образа жизни.

Синтезатор беззвучной речи и гид по здоровому питанию. Какие проекты предлагают белорусы на хакатоне соцпроектов-4

Синтезатор беззвучной речи и гид по здоровому питанию. Какие проекты предлагают белорусы на хакатоне соцпроектов-6

Александр Скрабовский, организатор конкурса Social Weekend:
Основное отличие хакатона в том, что есть только два дня, чтобы из ничего или из когда-то отложенной, незавершенной идеи – сконцентрироваться и сделать. Возможно, обменяться своими идеями с людьми, с которыми в обычной жизни вы не встречаетесь. Это могут быть и профессионалы, и клиенты либо потребители того продукта, который создается.

Синтезатор беззвучной речи и гид по здоровому питанию. Какие проекты предлагают белорусы на хакатоне соцпроектов-9

Андрей Пётух, участник конкурса Social Weekend:
Мы сейчас работаем над мобильным приложением, которое позволило бы большому количеству белорусов улучшить их рацион питания путем автоматизации многих задач, которые нужно делать каждый день. Например, когда готовить: думать, какие продукты купить, какие рецепты здоровые, а какие нездоровые.

Синтезатор беззвучной речи и гид по здоровому питанию. Какие проекты предлагают белорусы на хакатоне соцпроектов-12

Итоги социального уик-энда подведут 17 февраля. Поболеть за креативные проекты приглашают и зрителей. Жюри выберет 10 лучших проектов, которые получат финансовую поддержку. Призовой бюджет зимнего хакатона – более 10 тысяч рублей.

Синтезатор беззвучной речи и гид по здоровому питанию. Какие проекты предлагают белорусы на хакатоне соцпроектов-15

Синтезатор беззвучной речи и гид по здоровому питанию. Какие проекты предлагают белорусы на хакатоне соцпроектов-17

# It-технологии # общество # Александр Скрабовский # Андрей Пётух # Фотофакт

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