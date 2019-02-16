Печём пирожки с луком и смотрим на небо: народные приметы на третью декаду февраля

Наши предки верили: если внимательно наблюдать за природой, можно с лёгкостью определить планы небесной канцелярии, рассказали в программе «Плюс-минус».

18 февраля по народному календарю – день памяти мученицы Агафии. Старожилы заметили, если снега нет – готовься летом к засухе. Тёплая погода сохранится в Беларуси на предстоящей неделе 20 февраля – почитается память преподобного Луки. В старину была вкусная традиция – печь в этот день пирожки с луком.

А погоду нашим предкам предсказывало небо: если солнце «заходит красно» – будет холодное лето; облака высоко – к хорошей погоде.