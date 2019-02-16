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Печём пирожки с луком и смотрим на небо: народные приметы на третью декаду февраля

16 февраля 2019 18:17
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Наши предки верили: если внимательно наблюдать за природой, можно с лёгкостью определить планы небесной канцелярии, рассказали в программе «Плюс-минус»

Печём пирожки с луком и смотрим на небо: народные приметы на третью декаду февраля -1

18 февраля по народному календарю – день памяти мученицы Агафии. Старожилы заметили, если снега нет – готовься летом к засухе.

Тёплая погода сохранится в Беларуси на предстоящей неделе

20 февраля – почитается память преподобного Луки. В старину была вкусная традиция – печь в этот день пирожки с луком.

Печём пирожки с луком и смотрим на небо: народные приметы на третью декаду февраля -4

А погоду нашим предкам предсказывало небо: если солнце «заходит красно» – будет холодное лето; облака высоко – к хорошей погоде.

Печём пирожки с луком и смотрим на небо: народные приметы на третью декаду февраля -7

22 февраля в народе называется Никифоры-Панкраты. С этого дня сильный мороз чаще бывает лишь ночью.

Печём пирожки с луком и смотрим на небо: народные приметы на третью декаду февраля -10

# Погода в Беларуси # общество

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