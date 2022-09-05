Школьника спросили, подписан ли он на «Пул Первого». Вот его ответ

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу « По существу » в прямом эфире и проведут исторический разбор.

Алена Сырова, СТВ : Знаете, у меня есть еще такая заметка на полях. Те, кто внимательно следят за нашей повесткой, за выступлениями главы государства, для них, возможно, не было столько нового на этом уроке. Особенно об актуальных событиях. Для молодых же людей, для детей, для подростков, которые не настолько погружены в повестку, знают очень многое по верхам или из рассказов родителей или более старших товарищей, мне кажется, было много открытий. Вопрос. Наверняка ведь мы читаем очень разные источники информации. Кирилл, где черпаете знания о происходящем вы?

Кирилл Мокрецов:

YouTube, Instagram, Telegram – все социальные сети. Поскольку мы молодежь, мы и все остальные, в большинстве смотрим в интернете.

Алена Сырова:

На «Пул Первого» вы подписаны?

Кирилл Мокрецов:

Нет. Я не знаю, что это.

Кирилл Казаков:

Хорошо, а классические классные часы? Вот в моем детстве был классный час, мы могли обсуждать некие новости. Кому-то было смешно, кому-то было неинтересно, но все равно это было некое донесение информации. Такое у вас есть что?

Кирилл Мокрецов:

Конечно, у нас есть классные часы. Мы собираемся, обсуждаем, слушаем мнения разных ребят. Конечно, такое есть. И это хорошо.

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