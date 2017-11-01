«Тряпками мы не торгуем»: чиновник Мингорисполкома о ярмарках и распродажах

Новости Беларуси. Как чиновники Мингорисполкома реагируют на предложения и замечания жителей столицы, рассказал в программе «Большой город» начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий.

Андрей Доморацкий, начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома :

Все обращения, конечно, имеют огромное значение. Когда проходят сельскохозяйственные ярмарки, к нам поступают просьбы, связанные с местом проведения районной ярмарки.

Мы, конечно же, прислушиваемся.

Общегородская ярмарка переехала с улицы Ташкентская около торгового комплекса "Чижовка-Арена" ко Дворцу спорта, чтобы жители центральной части города также смогли приобрести продукты питания. В 2017 году 196 площадок по всему городу предложили для реализации сельскохозяйственной продукции. Мы считаем, что на данном этапе этого достаточно.

Выбирая между рынком и магазином, зрители телеканала СТВ высказали свое мнение:

- Почему на рынках цены не отличаются от цен в магазине? Иногда бывают и выше.

- Главная проблема на рынках – продавец не позволяет выбирать продукты.

- На ярмарке можно найти то, чего нет в магазине.

- В магазине качество фруктов и овощей ниже, чем на ярмарке.

- Почему на распродажах в Европе можно купить какую-то тряпку, T-shirt за 1 евро, а в магазине в Минске это будет стоить 20 евро?

- Как правило, мы, женщины, в обеденный перерыв ходим в магазин.

Работая в центре города, приходится тратить пол-обеда, чтобы добежать.

Андрей Доморацкий, начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

В Минске более 5,5 тысяч магазинов различного формата. 16 из 27 рынков занимаются продуктами питания. Сегодня у человека есть огромный выбор, где приобрести овощи и фрукты. Кому нравится общение – приходит на рынок. Можно поторговаться, прийти в следующий раз к этому продавцу.

В Минске все товары качественные.

И, конечно, каждый товар имеет свою цену. Поэтому тряпками мы не торгуем. Мы продаём хорошие вещи, которые имеют свою цену. Есть акции, скидки.

Магазины шаговой доступности начинают свой возврат к тем временам, когда их было много.

В ближайшее время, уверен, центр нашего города заинтересует владельцев ритейлов, и жители смогут приобретать товары, не уходя далеко от дома.

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