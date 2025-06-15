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В Гродно в общественном транспорте звучат истории про героев Великой Отечественной войны

15 июня 2025 07:40
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Проехать в общественном транспорте и узнать, в честь каких героев Великой Отечественной войны названы улицы города. В троллейбусах и автобусах Гродно запустили просветительский проект «Имена победителей». Например, по маршруту номер 23 можно узнать историю улицы Болдина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно в общественном транспорте звучат истории про героев Великой Отечественной войны-2

Он – единственный среди генералов Красной армии, чей боевой путь пять раз пролегал через гродненскую землю. Именно во время освобождения Гродно 16 июля 1944 года ему было присвоено воинское звание полковник.

В Гродно в общественном транспорте звучат истории про героев Великой Отечественной войны-4

Во время движения по улицам, входящим в маршруты общественного транспорта, пассажиры слушают рассказы о тех, кто 80 лет назад отвоевал Победу для потомков. Среди них – генерал армии Алексей Антонов, участвовавший в разработке операции «Багратион», партизанка Лиза Чайкина, которая не выдала соратников даже под пытками, и Агадил Сухомбаев, участник освобождения Гродно, закрывший собой амбразуру вражеского дота. Уже подготовлены аудиорассказы о 9 героях, всего их будет более 20. Цель проекта – напомнить горожанам о великом подвиге нашего народа и важности сохранении исторической правды.

В Гродно в общественном транспорте звучат истории про героев Великой Отечественной войны-6

Алексей Апанович, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Гродненского городского исполнительного комитета:
Нашим гражданам и гостям города в суете будней напомнить о том, какой ценой доставалось сегодняшнее мир на небо, чтобы в очередной раз подчеркнуть важность того, что невозможно забыть тех людей, которые помогли нам сотворить тот подвиг и завоевать ту долгожданную Победу. 

Проект положил начало подготовки Гродно к празднованию Дня Независимости. Впереди – десятки патриотических мероприятий, запланированных по всему городу.

# Великая Отечественная война # Общественный транспорт

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