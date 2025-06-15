В Гродно в общественном транспорте звучат истории про героев Великой Отечественной войны

Проехать в общественном транспорте и узнать, в честь каких героев Великой Отечественной войны названы улицы города. В троллейбусах и автобусах Гродно запустили просветительский проект «Имена победителей». Например, по маршруту номер 23 можно узнать историю улицы Болдина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он – единственный среди генералов Красной армии, чей боевой путь пять раз пролегал через гродненскую землю. Именно во время освобождения Гродно 16 июля 1944 года ему было присвоено воинское звание полковник.

Во время движения по улицам, входящим в маршруты общественного транспорта, пассажиры слушают рассказы о тех, кто 80 лет назад отвоевал Победу для потомков. Среди них – генерал армии Алексей Антонов, участвовавший в разработке операции «Багратион», партизанка Лиза Чайкина, которая не выдала соратников даже под пытками, и Агадил Сухомбаев, участник освобождения Гродно, закрывший собой амбразуру вражеского дота. Уже подготовлены аудиорассказы о 9 героях, всего их будет более 20. Цель проекта – напомнить горожанам о великом подвиге нашего народа и важности сохранении исторической правды.

Алексей Апанович, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Гродненского городского исполнительного комитета:

Нашим гражданам и гостям города в суете будней напомнить о том, какой ценой доставалось сегодняшнее мир на небо, чтобы в очередной раз подчеркнуть важность того, что невозможно забыть тех людей, которые помогли нам сотворить тот подвиг и завоевать ту долгожданную Победу.

Проект положил начало подготовки Гродно к празднованию Дня Независимости. Впереди – десятки патриотических мероприятий, запланированных по всему городу.