Дни Минска в Москве: были огромные очереди за салом и медом

Новости Беларуси. Белорусские товары пользуются большим спросом за границей. Как прошли Дни Минска в Москве, рассказывает в программе «Большой город» начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий.

Андрей Доморацкий, начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

На трёх площадках мы выставили товары белорусских производителей. Были огромные очереди, потому что белорусский товар москвичи очень любят. Они стояли за нашим мёдом, за салом. Потому что наши продукты, действительно, очень качественные.

Нас приглашают приехать ещё.

Ярмарки, которые состоялись в Москве, удались и получили очень положительный отзыв у москвичей. Это говорит о том, что нужно рекламировать и реализовывать свой товар, и не стесняться предлагать его России и другим странам.

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