«Совершенно товара своего не знают. Я в шоке»: за что в Минске уволили 7 директоров магазинов

Новости Беларуси. Всегда ли прав клиент, есть ли вопросы к этике обслуживания, рассказал начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий в программе «Большой город».

Корреспонденты СТВ провели опрос минчан, как изменились отношения продавцов и покупателей.

Минчане:

- Мы всем довольны. У нас обслуживание на достаточно хорошем уровне.

- Некомпетентные продавцы. Совершенно товара своего не знают. Я в шоке!

Может, нет у них заинтересованности в продаже?

- В настоящее время мне приятно заходить в наши магазины. При этом, независимо, это – государственный магазин или магазин какой-то коммерческой компании. Я считаю, что уровень обслуживания существенно повысился.

Андрей Доморацкий, начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Негативные вопросы, конечно, возникают. Но их очень мало, и они являются, скорее, исключением из правил. У любого руководителя сейчас есть Книга жалоб и предложений. Любой торговый объект сейчас борется за покупателя, и культура обслуживания сейчас стоит на первом месте. Потому что такого слова, как «дефицит», у нас уже нет. Остаются цена, качество и, конечно же, культура обслуживания. Поэтому негативных тенденций массово нет.

Покупатель всегда прав.

Любое обращение, зафиксированное в Книге замечаний и предложений, рассматривается в установленные сроки, принимаются меры. Более того, в 2017 году за какие-либо нарушения в Минске было уволено 7 директоров магазинов.

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