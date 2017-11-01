Предновогодние распродажи: в некоторых торговых объектах скидки до 50%

Новости Беларуси. Уже в октябре минские магазины начинают активную подготовку к Новому году. Корреспонденты программы «Большой город» спросили у начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрея Доморацкого, когда торговые центры порадуют жителей Минска новогодним убранством.

Андрей Доморацкий, начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Многие торговые объекты уже в октябре перестроились и начали работать в праздничном формате. Мы запланировали, что более 5 тысяч рублей будет потрачено на подготовку всех объектов к Рождеству. Это украшение витрин, торговых залов, прилегающей территории к магазинам. Первыми украсят наши универмаги, крупные торговые центры.

Уже 1 декабря все магазины будут работать в праздничном формате.

В предпраздничной торговле мы запланировали более 2 тысяч мероприятий. Это и акции, и распродажи. В некоторых торговых объектах скидки доходят до 50%. Сегодня каждый магазин готовится к тому, чтобы покупатель не только приобрёл товар, но и получил при этом массу удовольствия.

Сегодня Минск становится достойной столицей для шоппинга.

Открываются фирменные магазины белорусских производителей, много мировых брендов приходят в Минск. Любому изысканному покупателю мы можем предложить эксклюзивный товар.

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