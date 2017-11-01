Неделя белорусской кухни и Дни национальных культур в Верхнем городе: что будет дальше?

Новости Беларуси. Попробовать блюда других национальных кухонь – для этого в Верхнем городе проводили масштабные мероприятия представители грузинской, итальянской культур. В программе «Большой город» начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий рассказывает о планах в этом направлении на будущий год.

Андрей Доморацкий, начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Минск становится туристическим городом. Белорусская кухня вызывает особый интерес. Совместно с бизнесом и белорусскими рестораторами создали такое мероприятие, как Неделя белорусской кухни.

Сначала участвовало 10-15 ресторанов и кафе.

Мы предполагали,что это будет единое блюдо, приготовленное по единому рецепту, с одной стоимостью во всех ресторанах и кафе. Недавно проходила 15-я Неделя белорусской кухни, и в ней принимало участие более 100 ресторанов и кафе. Так что мероприятие это мы будем проводить. Интерес к белорусской кухне не угасает, а, наоборот, возобновляется.Праздники национальных культур получили высокую оценку и от минчан, и от гостей столицы.

В 2018 году мы также будем проводить такие мероприятия.

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