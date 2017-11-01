«Щедрый день» или социальная карточка: когда покупки выгоднее?

Новости Беларуси. Открываем секреты удачных покупок в программе «Большой город» с начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андреем Доморацким.

Дисконтные карты, акционные дни, «черные пятницы» – сейчас по количеству скидок крупнейшие универмаги Минска могут поспорить с торговыми центрами, в которых делается акцент на сезонные распродажи. Многие объекты размещают целые витрины с уценённым товаром. Другие дают дисконт на 3% и выше с начала рабочего дня до полудня, третьи проявляют щедрость к именинникам, и даже школьники – владельцы Карты учащегося – становятся вовлечёнными в торговый оборот. Однако корреспонденты программы «Большой город» выяснили, что скидка, полученная в так называемый «щедрый день», будет существенно выше.

Наталья Хрипач, специалист отдела организации торговли столичного универмага:

Да, социальная карточка дает меньше процентов по сравнению со скидкой в «щедрый день». Однако этой скидкой можно воспользоваться каждый день. В течение месяца бывают акционные дни, когда скидки составляют 20% и более.

Сергей Мошок, начальник службы организации торговли столичного универмага:

Каждый покупатель сейчас ждёт скидок в универмаге и с удовольствием приходит на них. В дни скидок, как правило, работают все сотрудники универмага. Больше покупателей – соответственно, и продавцов должно быть больше.

Также покупателю следует учесть, что величина скидки и длина очереди на акционный товар прямо пропорциональны.

Ольга Конопляник, заместитель заведующего секцией столичного универмага:

Накануне скидок у нас очень интенсивная работа. Мы получаем в большем объёме товар. Стараемся в течение рабочего дня пополнять полки, пытаемся обслуживать каждого покупателя.

«Тряпками мы не торгуем»: чиновник Мингорисполкома о ярмарках и распродажах

Предновогодние распродажи: в некоторых торговых объектах скидки до 50%

«Совершенно товара своего не знают. Я в шоке!»: за что в Минске уволили 7 директоров магазинов

Неделя белорусской кухни и Дни национальных культур в Верхнем городе: что будет дальше?

В ГУВД рассказали о самой частой причине конфликтов в магазинах Минска

Цены в ресторанах Минска: ГУПР обращает внимание, чтобы они были действительно оправданы

Дни Минска в Москве: были огромные очереди за салом, медом

Андрей Доморацкий проверяет качество товаров в минских магазинах на себе лично

«Минск открыт для всех инвесторов, есть помещения для открытия магазинов шаговой доступности» – Мингорисполком