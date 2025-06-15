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Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения 

15 июня 2025 07:34
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Сотрудничество Беларуси и Китая уверенными темпами переходит от преимущественно торгово-экономической к технологической кооперации. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко председателю КНР Си Цзиньпину с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения -2

Минск и Пекин из года в год укрепляют двусторонние отношения, и немаловажную роль в этом играет личное доверие и теплые связи между лидерами – Александром Лукашенко и Си Цзиньпином. Их недавняя встреча в Пекине стала подтверждением высокого уровня взаимопонимания и стремления к дальнейшему активному сотрудничеству. 

Визит Лукашенко в центре внимания мировых СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с Си Цзиньпином?

Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с днём рождения -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня отношения между Минском и Пекином выстраиваются в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства, а межгосударственное сотрудничество уверенными темпами переходит от преимущественно торгово-экономической к технологической кооперации. Пользуясь случаем, позвольте выразить благодарность за личное внимание, которое Вы уделяете укреплению белорусско-китайского взаимодействия и продвижению совместных проектов. «От всей души желаю Вашему Превосходительству здоровья, счастья, благополучия и успехов в решении государственных задач».

Китай сегодня – один из важнейших экономических партнеров Беларуси: по итогам 2024 года товарооборот между странами превысил 8,5 миллиарда долларов. 

# Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Беларусь-Китай

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