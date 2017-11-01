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«Минск открыт для всех инвесторов, есть помещения для открытия магазинов шаговой доступности» – Мингорисполком

01 ноября 2017 20:09
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Новости Беларуси. Не секрет, что основные продажи в Минске идут через крупные сети. Есть ли место мелким игрокам на столичном рынке, узнаем в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
В Минске более 40 сетей, которые занимаются продажей продовольственных и непродовольственных товаров. Но ни одна сеть не занимает доминирующее положение, и их товарооборот не превышает 20%. Максимально до 5%. Созданы равнозначные условия для развития как крупных сетей, так и магазинов пошаговой доступности.

Есть возможность развиваться как одной сфере торговли, так и второй, не мешая друг другу.

Есть предложения от крупных европейских сетей. Минск открыт для всех инвесторов подготовлены площадки для строительства новых крупных магазинов, есть помещения для открытия магазинов пошаговой доступности.

Сегодня мы видим, что даже крупные сети входят в сегмент магазинов пошаговой доступности.

Нашим жителям и гостям столицы нравятся такие магазины. Они развиваются довольно интенсивно.

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# Экономика # Бизнес в Беларуси # Андрей Доморацкий

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