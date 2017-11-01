«Минск открыт для всех инвесторов, есть помещения для открытия магазинов шаговой доступности» – Мингорисполком

Новости Беларуси. Не секрет, что основные продажи в Минске идут через крупные сети. Есть ли место мелким игрокам на столичном рынке, узнаем в программе «Большой город».

Андрей Доморацкий, начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

В Минске более 40 сетей, которые занимаются продажей продовольственных и непродовольственных товаров. Но ни одна сеть не занимает доминирующее положение, и их товарооборот не превышает 20%. Максимально – до 5%. Созданы равнозначные условия для развития как крупных сетей, так и магазинов пошаговой доступности.

Есть возможность развиваться как одной сфере торговли, так и второй, не мешая друг другу.

Есть предложения от крупных европейских сетей. Минск открыт для всех инвесторов – подготовлены площадки для строительства новых крупных магазинов, есть помещения для открытия магазинов пошаговой доступности.

Сегодня мы видим, что даже крупные сети входят в сегмент магазинов пошаговой доступности.

Нашим жителям и гостям столицы нравятся такие магазины. Они развиваются довольно интенсивно.

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