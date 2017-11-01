В ГУВД рассказали о самой частой причине конфликтов в магазинах Минска

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Большой город» выяснили, что, по мнению продавцов, за последнее время покупатель заметно изменился. Он требует заметно больше внимания, хорошо зная свои права и ещё лучше – обязанности продавца.
Наталия Якубовская, заместитель заведующего секцией столичного универмага:
С покупателем стало работать намного сложнее, потому что покупатели сейчас относятся более требовательно к качеству товара.
Тем не менее, острые конфликты в наших магазинах случаются редко. Ещё реже дело доходит до вызова наряда милиции.
Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Большинство случаев возникают из-за того, что администрация или продавец какого-либо магазина отказываются предоставлять Книгу замечаний и предложений. Однако, когда сотрудники милиции прибывают на место, конфликт уже исчерпан.
Подобные случаи проходят под общей статьей 9.3 «Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме».
Налагается штраф от 92 до 460 рублей.
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