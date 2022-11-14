Почему, несмотря на все льготы, женщины не стремятся рожать? Мнение акушера

Алена Сырова, СТВ: Вы знаете, мы тут говорим, и у многодетных наших мам спрашивали, и, в принципе, мнение, когда каждый раз касаемся этой темы... Действительно складывается впечатление, что уже все меры поддержки и стимулирования, что только могли, все их предоставили. Все они у нас есть, и мы уже дальше начинаем, что называется, извращаться и придумывать что-то новое. Тогда возникает вопрос, почему у Сергея Алексеевича не так много работы, как ему хотелось бы?

Новости Беларуси. Социальная платформа – основа белорусского государства. Многодетных семей в стране стало в 2 раза больше за последние 10 лет. Родителей поддерживают разными способами, но есть и те, кто пользуется таким механизмом. Как становятся иждивенцами общества? О морали и реальных ценностях говорим на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Сергей Васильев, главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Беларуси, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Работы много, работу мы свою любим, поэтому, конечно, радеем за все эти вещи для того, чтобы мамы могли рожать больше и безболезненнее для себя. Поэтому приоритетами у нас в медицине и здравоохранении у нас остаются, безусловно, основные направления – это обеспечить возможность мамам, которые хотят иметь ребенка, получить эту возможность. Те, которые имеют какие-то проблемы, сделать так, чтобы для себя и для своих деток это были минимальные какие-то последствия. То есть безопасное материнство – вот, в принципе, над чем мы работаем.

Кирилл Казаков, СТВ:

Какие-то есть вещи, которые могли бы заинтересовать родителей заводить третьего, четвертого ребенка? Условно говоря, партнерские роды либо какое-то отношение специальное к маме, либо это все-таки заложено в семье, в воспитании?

Сергей Васильев:

Знаете, это все должно идти оттуда – изнутри, от себя. Должно быть четкое понимание приоритета материнства и только потом уже все плюшки дополнительные, обеспечение партнерских родов есть прекрасная возможность, родильные залы семейного типа, где ты можешь хоть всей семьей приходить поддерживать свою, которые, как иногда говорят, родильницы даже лучше, чем в своем доме, своей квартире. Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы такую возможность обеспечить. Но пока молодая мама не примет для себя решение родить одного ребенка, а еще лучше двоих или троих – ничего не поменяешь, к сожалению. Это все должно идти в приоритетах материнства, закладывать с детства.

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