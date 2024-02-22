Третий день досрочного голосования! Кто уже заполнил бюллетень и есть ли нарушения?

Досрочное голосование: день третий. Белорусы выбирают депутатов всех уровней. ЦИК Беларуси отмечает достаточно высокую явку. Большую активность проявляет молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об интересе белорусов к избирательной кампании в новом формате говорят и наблюдатели. Подробности в материале Глеба Прокофьева.

На избирательном участке № 410 в Минске сегодня, 22 февраля, голосует Диаб Моршид. Эти выборы в Беларуси для него первые. Ведь гражданином нашей страны он стал совсем недавно. В 2012 году уроженец Сирии получил диплом медика в белорусском вузе, после чего начал свой профессиональный путь в минской поликлинике.

Диаб Моршид, житель Минска:

Закончил ординатуру в Сирии и началась война в 2012 году. Тогда я с женой и дочерью были в Сирии. Жить возможности там не было: почти разрушена половина страны. И пришлось сюда приехать. Здесь все удобства. Работаем, жена работает в школе. В стране главное для меня – это стабильность и безопасность. В Беларуси Диаб чувствует себя как дома. Даже называет Синеокую второй родиной. И, безусловно, ему не безразлично будущее нашей страны. Сегодня, 22 февраля, сириец с белорусским паспортом голосует за здоровую нацию, поддерживая своих коллег-медиков.

Диаб Моршид:

Кандидаты, которые участвуют в выборах, – наши коллеги-врачи. Я думаю, что хочу передать свой голос им. Потому что они знают нашу ситуацию, работу и любую проблему, которая возникает, – нехватка кадров, врачей. Чтобы нашли какое-нибудь решение, чтобы нагрузка на врачей была поменьше. Подробности в сюжете. Белорусы, постоянно проживающие за рубежом, также могут принять участие в выборах. Но в эту электоральную кампанию есть важное новшество. Реализовать свое конституционное право наши соотечественники могут лишь вернувшись на родину. Специально для них подготовлен один из столичных участков № 248. Он расположен в 75-й гимназии по улице Свердлова.

Сергей Милашевский, председатель участковой избирательной комиссии № 248 Минска:

Мы ожидаем, не знаю, какое количество их может быть, кто свою волю изъявит, но на сегодня еще никого не было. Звонков тоже таких не поступает, пока во всяком случае не было, другие вопросы задают избиратели, но такого характера вопросов нам не поступало. Читайте по теме: На выборах аккредитованы 23 наблюдателя от ЕС – секретарь ЦИК Беларуси Карпенко: БДИПЧ ОБСЕ, как и сама организация, находятся в глубоком кризисе На одном из участков для голосования избиратель попытался вынести бюллетени На сегодня со стороны участковых избирательных комиссий в ЦИК обращения о фактах нарушения избирательного законодательства не поступали. Тем не менее на одном из участков пресекли попытку выноса бюллетеней. По незнанию или с каким-то умыслом избиратель намеревался забрать с собой два из трех выданных бланков. Его остановили представители участковой комиссии.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Новшество этой электоральной кампании – фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня под запретом. Такой снимок на память будет дорого стоить. Штраф до 600 рублей. Однако если же вы хотите сфотографировать себя на участке, то пожалуйста. Только обязательно согласуйте это с председателем комиссии.

Предварительные итоги работы Миссии наблюдателей от СНГ во время досрочного голосования подвели сегодня в ЦИК. Около полусотни долгосрочных наблюдателей посетили избирательные участки во всех регионах Беларуси. Эксперты отмечают, выборы проходят открыто и в соответствии с законом. Международная Миссия порой выявляет незначительные недостатки технического характера, которые сразу же исправляют на местах. Непосредственно в единый день голосования за ходом выборов будут следить 235 краткосрочных наблюдателей от СНГ.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

С учетом вот этого наблюдения почти месячного за подготовкой к выборам и процессам досрочного голосования. Сейчас, я думаю, уже имеем основание говорить, что при такой подготовке и при таком плановом спокойном процессе голосования, выборы должны пройти организовано, четко. Я очень надеюсь, что без каких-то нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов.

Собственным опытом наблюдения за выборами в других странах поделился первый заместитель главы Администрации Президента. Об особенностях избирательного процесса говорили сегодня в Академии управления. Спикер рассказал студентам о ходе электоральной кампании и развенчал многие появившиеся в сети фейки на эту тему. Особое внимание уделили вопросам статуса и полномочий депутатов. Максим Рыженков встретился со студентами Академии управления при Президенте Беларуси.