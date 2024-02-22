Карпенко: БДИПЧ ОБСЕ, как и сама организация, находятся в глубоком кризисе

Досрочное голосование: день третий. Белорусы выбирают депутатов всех уровней. ЦИК Беларуси отмечает достаточно высокую явку. Большую активность проявляет молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об интересе белорусов к избирательной кампании в новом формате говорят и наблюдатели.

Пока наши соотечественники за рубежом решают, приезжать на выборы или нет, внутри страны своим избирательным правом белорусы пользуются активно. Свой выбор сделал и председатель ЦИК Игорь Карпенко. В силу плотного рабочего графика на участок пришел заранее, пожертвовав обеденным перерывом. Голосовал за мир, благополучие и поступательное развитие нашей страны. На зависть западным псевдоэкспертам, от которых звучат лишь голословные заявления.