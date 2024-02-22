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На выборах аккредитованы 23 наблюдателя от ЕС – секретарь ЦИК Беларуси

22 февраля 2024 17:47
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Досрочное голосование: день третий. Белорусы выбирают депутатов всех уровней. ЦИК Беларуси отмечает достаточно высокую явку. Большую активность проявляет молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об интересе белорусов к избирательной кампании в новом формате говорят и наблюдатели.

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На выборах аккредитованы 23 наблюдателя от ЕС – секретарь ЦИК Беларуси-1

На избирательных участках продолжают работать наблюдатели. Их основная задача неизменна – содействовать тому, чтобы выборы были справедливыми и честными. Помимо национальных наблюдателей, которых больше 45 тысяч, за соблюдением избирательного законодательства следят и представители иностранных государств.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:
На сегодня аккредитованы Центральной комиссией 294 иностранных международных наблюдателя. Это наблюдатели, которые вошли в Миссию от наблюдателей от СНГ, ШОС. На сегодня аккредитованы 23 человека – представители государств Европейского союза. Это Германия, Литва, Польша, Италия, Швеция и ряд других стран.

# Выборы в Беларуси # общество # Елена Балдовская # Глеб Прокофьев

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