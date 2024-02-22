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На одном из участков для голосования избиратель попытался вынести бюллетени

22 февраля 2024 09:23
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Досрочное голосование на выборах депутатов проходит в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Такую оценку процессу дали в Центральной избирательной комиссии. Сегодня, 22 февраля, третий день досрочного голосования. В 12 часов дня участки вновь распахнули свои двери для избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одном из участков для голосования избиратель попытался вынести бюллетени-1

В ЦИК отмечают, что по итогам первых двух дней голосования явка достаточно высокая. Возможностью сделать свой выбор заранее воспользовались уже 14,6 % граждан, включенных в списки. Больше всего проголосовавших в Гомельской области. Заинтересованность белорусов к избирательной кампании в новом формате отмечают и национальные наблюдатели. На данный момент не было зафиксировано каких-либо нарушений избирательного законодательства. Тем не менее на одном из участков пресекли попытку выноса бюллетеней. По незнанию или с каким-то умыслом избиратель намеревался вынести два из трех выданных бланков.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Участковая избирательная комиссия пресекла не совсем законные действия со стороны избирателя. Была попытка вынести бюллетени в каких-то целях с участка для голосования. Избиратели должны понимать, что за такого рода действия человека могут привлечь к административной ответственности.

На одном из участков для голосования избиратель попытался вынести бюллетени-4

Тем временем продолжается аккредитация международных наблюдателей, которые будут следить за ходом единого дня голосования. Их уже зарегистрировано около 294. В этом списке есть и 23 эксперта из ЕС. Они представляют Германию, Литву, Польшу, Италию, Швецию и ряд других стран.

# Выборы в Беларуси # общество # Елена Балдовская

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