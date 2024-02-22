Максим Рыженков встретился со студентами Академии управления при Президенте Беларуси

Об особенностях избирательного процесса и новых фейках говорили 22 февраля в Академии управления. Со студентами встретился первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вуз дает ребятам прочную теоретическую подготовку, а встречи с действующими управленцами позволяют подпитать ее практическим опытом. Так, сегодня спикер рассказал студентам о ходе электоральной кампании и развенчал многие появившиеся в сети фейки на эту тему. Особое внимание уделили вопросам статуса и полномочий депутатов. Кроме того, Максим Рыженков поделился со студентами собственным опытом наблюдения за выборами в других странах.
Ника Ташликович, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:
Голосование каждого студента, каждого работника нашей страны является ключевым и основным для того, чтобы наша страна развивалась.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Много в последнее время мы говорим о том, что есть определенные организации западного толка, которые сознательно в своих интересах коверкают отношение к избирательным процессам в политических целях. Опыт международного наблюдения в зарубежных государствах позволяет видеть некоторые моменты, как проходят выборы в западных странах. Есть какие-то моменты, которые говорят о том, что там не все так хорошо, не такие прозрачные выборы и не все устроено очень демократично.
Академия управления при Президенте – ведущий вуз в сфере подготовки и повышения квалификации руководящих кадров. Сегодня в ее рядах более 8,5 тысячи студентов.