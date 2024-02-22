Максим Рыженков встретился со студентами Академии управления при Президенте Беларуси

Об особенностях избирательного процесса и новых фейках говорили 22 февраля в Академии управления. Со студентами встретился первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вуз дает ребятам прочную теоретическую подготовку, а встречи с действующими управленцами позволяют подпитать ее практическим опытом. Так, сегодня спикер рассказал студентам о ходе электоральной кампании и развенчал многие появившиеся в сети фейки на эту тему. Особое внимание уделили вопросам статуса и полномочий депутатов. Кроме того, Максим Рыженков поделился со студентами собственным опытом наблюдения за выборами в других странах.