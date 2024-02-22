В Минской области проходит акция «Дружим с законом!» Для школьников провели квесты и уроки права

В Минской области проходит акция «Дружим с законом!», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в Логойской средней школе № 1 восьмиклассники смогли поиграть и подискутировать.

Вопрос-ответ. Для наглядности – презентация и тематические картинки. Также подняли тему буллинга в подростковой среде и обсудили, как ему противостоять. Кроме того, прошли интерактивные игры и конкурсы на тему безопасности.

Игорь Лаптенок, социальный педагог Логойской средней школы №1:

Мы учим ребят не только быть правопорядочными гражданами, но также понимать, где можно, а где нельзя. Осознавать свои поступки, осознавать свои действия и чтобы их поступки действительно давали возможность развивать настоящего порядочного гражданина нашей страны.

Также будут проходить квесты, уроки права и информационные часы. Пройдут встречи с правоохранителями и медработниками. Акция продлится до 11 марта.