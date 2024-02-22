Беларусь-Зимбабве: как идёт реализация договорённостей? Итоги первого заседания по сотрудничеству

Новый импульс белорусско-африканского взаимодействия: первое заседание Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству Беларуси и Зимбабве состоялось в Хараре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как идет реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне, – в материале Константина Герцева.

Представить такую динамику сотрудничества между двумя странами в январе 2023-го никто и не мог. И это во время беспрецедентных санкций Запада. Секрет – в личных договоренностях лидеров Беларуси и Зимбабве и, конечно, изнурительной работе специалистов на местах.

Фредерик Шава, министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве:

Беларусь для нас – основной партнер в европейском регионе, мы внимательно изучаем каждое ваше предложение. Нам очень нужны ваши технологии в разных сферах. Для Африки они прорывные. Благодаря нашему сотрудничеству мы достигли новых высот, но это только начало, я уверен. Проложить первую дорогу в Хараре 5 лет назад было суждено тогда еще неизвестному здесь трактору BELARUS, начинали с порядка 400 единиц. В это же время руководство страны утвердило программу реновации всей системы сельского хозяйства. К месту и делу пришелся белорусский опыт. Три фазы модернизации, две из которых уже подошли к концу, впервые в истории Зимбабве обеспечили ее продовольственную безопасность.

Константин Герцев, корреспондент:

Сервисный центр белорусской техники в Хараре. Своего рода плацдарм, хаб наших интересов в промышленности на этой части Африканского континента. Здесь уже прорабатывают соседние Зимбабве рынки. Поэтому, как и любой порядочный дилер, здесь готовы предложить весь спектр услуг: не только технику и ее сервисное обслуживание, но и переподготовку специалистов, причем совершенно бесплатно.

Алексей Сачевичик, технический директор сервисного центра белорусской техники в Зимбабве:

Люди, которые к нам на обучение поступают, – это люди, которые уже работали с техникой, даже не белорусской, они понимают, что такое трактор. Цель нашего обучения – оказать помощь и указать на какие-то узлы отдельные при техническом обслуживании ежедневном, при работе с тем или иным агрегатом в органах управления. Знакомство с сельским хозяйством, да и русским языком у механика Вариса состоялось в Москве. Но после окончания вуза и возвращения домой пришлось покорять новые вершины. Управлять и обслуживать белорусскую технику учили заново. Сегодня он один из ведущих специалистов центра.

Варис Тинаше, механик сервисного центра белорусской техники в Хараре:

Вот этот трактор очень мощный. Здесь в Зимбабве у наших людей нет много денег, вот этот трактор не очень дорогой в ремонте, по запчастям недорого, это дешевле по запчастям покупать, поэтому говорят, что надо сделать вовремя обслуживание и тогда будет долго работать.

Такое отношение и стало фундаментом дальнейшей кооперации. Сегодня в сельском хозяйстве Зимбабве подавляющее большинство техники (свыше 2 тысяч единиц) из Беларуси. А к дополнению к вопросу продовольственной безопасности: на полках местных магазинов уже молочка из нашего сухого молока. К отгрузке готовятся и первые контейнеры с детским питанием.