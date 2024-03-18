Реутова: люди пришли и выбрали нынешний курс России. А черти на Западе корёжились

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим победу Путина и будущее Беларуси и России, а также поговорим о безжалостных обстрелах Белгорода. В гостях директор Института приграничного сотрудничества и интеграции, доктор социологических наук, заведующий кафедрой социальных технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета Виктор Сапрыка, журналист Полина Реутова.

Григорий Азаренок, СТВ:

Люди будут вопреки этому мраку сохранять свою стабильность. Они будут идти голосовать. Вот такое ощущение. Оно верное?

Полина Реутова, журналист:

Безусловно, это волеизъявление и чувство причастности к своей стране. Люди таким образом легитимизировали в очередной раз ту власть, которой они доверяют и отождествляют себя с ней в первую очередь. Потому что, опять-таки, как мне представляется, кроме того, что люди проголосовали за нашего лидера, люди проголосовали за поддержку курса Российской Федерации, в том числе внешнеполитического курса, направленного на нивелирование вот этого западного подонства. Потому что иначе назвать это нельзя. А как ты очень верно подметил в одном из выпусков «Тайных пружин», что СВО – это кровавый род новой России. И по большому счету, люди таким манерам вопреки всему, чтобы чертей корежило, в том числе на Западе, в том числе других государствах, люди пришли и проголосовали. Просто совершили вот такое вот громкое волеизъявление, несмотря на все провокации. Потому что провокации были в Прибалтике. Там людей месили, ходили, полицаи паковали, на депортацию, изымали документы. Потом в Лондоне тоже была попытка блокировки российского посольства. То есть люди, точнее нет, это нелюди. Нелюди всячески пытались воспрепятствовать чистому электоральному демократическому процессу. У них этого не получилось. И теперь они уже в агонии, начинают рассказывать, твердо полагая, что нам это интересно, для нас это имеет какое-то значение, что они там что-то не признают и выражают свое «ценное» мнение по данному вопросу. Только время уже другое.

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