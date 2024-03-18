Марзалюк: главная функция ВНС и делегатов – это сохранить незыблемо Конституцию страны

База для национального развития. Почему обстановка в Беларуси и мировая конъюнктура всегда были парадигмой для правового фундамента Конституции? Как перемены и запрос времени диктовали изменения? Что уже из новелл внедрено и к чему ведет трансформация ВНС? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.
Кирилл Казаков, СТВ:
Минимум раз в год ВНС должен собираться. А остальное время вы будете выступать как депутат парламента или представитель ВНС?
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Моя главная функция – это депутат парламента.
Кирилл Казаков:
В чем тогда компетенции делегатов ВНС?
Игорь Марзалюк:
Компетенции делегатов ВНС четко прописаны. Все те стратегемы предопределяют наше отношение к нашей реальности, стратегию нашего будущего. Кто-то называет ВНС коллективным Президентом, кто-то называет страховочным парашютом. Все это правильно. Но в чем главный смысл? Главная функция ВНС и делегатов ВНС – это сохранить незыблемо Конституцию страны, важнейшие и фундаментальные права наших граждан. Каждый занимается своим, но когда мы говорим о народовластии, мы понимаем, что никто – ни законодательная ветвь власти, ни исполнительная, ни судебная, ни Президент не в праве изменить фундаментальные ценности без внутреннего национального консенсуса.
Григорий Василевич: ВНС будет играть важнейшую роль в системе сдержек и противовесов. Подробности.