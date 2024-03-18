Марзалюк: главная функция ВНС и делегатов – это сохранить незыблемо Конституцию страны

База для национального развития. Почему обстановка в Беларуси и мировая конъюнктура всегда были парадигмой для правового фундамента Конституции? Как перемены и запрос времени диктовали изменения? Что уже из новелл внедрено и к чему ведет трансформация ВНС? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Кирилл Казаков, СТВ:

Минимум раз в год ВНС должен собираться. А остальное время вы будете выступать как депутат парламента или представитель ВНС?