Политолог Петр Петровский рассказал, почему ВНС – это коллективный Лукашенко

База для национального развития. Почему обстановка в Беларуси и мировая конъюнктура всегда были парадигмой для правового фундамента Конституции? Как перемены и запрос времени диктовали изменения? Что уже из новелл внедрено и к чему ведет трансформация ВНС? Обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Петр Петровский, политолог:

Именно коллективный Лукашенко. Это разные вещи, потому что Президент – это функция, должность. А Лукашенко – конкретный человек, конкретная философия и модель развития нашего государства. Во Франции, когда говорят голлисты, они же не говорят, что это коллективный Президент, это конкретная личность, коллективный де Голль, который несет те ценности, несмотря на то, что уже де Голля нет. Вот в чем смысл.

Кирилл Казаков:

То есть смысл ВНС в том, что бы оставить идеи Александра Лукашенко как стратегию на будущее?

Петр Петровский:

Верно. Ту философию белорусского государства, которая была заложена. Ту модель, которая является брендом Беларуси во всем мире, за что нас ценят, чем мы отличаемся. Это в принципе наша идентичность.

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