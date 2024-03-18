Сергей Сивец: в Беларуси нет конкуренции полномочий Президента и ВНС
База для национального развития. Почему обстановка в Беларуси и мировая конъюнктура всегда были парадигмой для правового фундамента Конституции? Как перемены и запрос времени диктовали изменения? Что уже из новелл внедрено и к чему ведет трансформация ВНС? Обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Вспомним 2020 год, когда объявили пандемию, и весь мир пошел одним путем, а Беларусь – другим. Даже не Беларусь, глава государства взял на себя ответственность.
Кирилл Казаков, СТВ:
А ВНС, наверное, выбрало бы вторую точку зрения.
Алена Сырова:
В этой ситуации как быть? Ведь в итоге оказалось, что позиция главы государства была единственно верная. Спустя несколько лет мы это видим, а в моменте?
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Я думаю, что сама конституционная конструкция, которая заложена в Основном законе, а в дальнейшем детализирована на уровне специального закона о Всебелорусском народном собрании, в принципе, устанавливает определенные границы взаимоотношений Президента и Всебелорусского народного собрания. Мы их действительно развели, у нас нет дублирования, конкуренции полномочий. Четко они прописаны и в разделе, посвященном Президенту как главе государства, и в разделе, посвященном Всебелорусскому народному собранию.
Необходимо отталкиваться от статуса Всебелорусского народного собрания. Это высший представительный орган народовластия, определяющий стратегические направления развития общества и государства и обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Этим статусом мы фактически наполнили нашу статью третью Конституции, новым содержанием о том, что единственным источником государственной власти является народ. В принципе, этот конституционный концепт характерен для всех без исключения государств, которые декларируют себя в качестве демократических.
Но я абсолютно согласен, что нам не нужно следовать западным лекалам. Они появились сразу после Второй мировой войны в соответствии с концепцией австрийского экономиста и политолога Шумпетера, которому нужно было, с одной стороны, политизировать народные массы и показать, что они являются единственным источником власти в стране. А с другой стороны – сохранить власть олигархической буржуазии. И поэтому появилась так называемая концепция минимальной либо элитарной демократии, когда народ участвовал в осуществлении своей власти только в период электоральных кампаний, в период выборов. На протяжении всего остального электорального цикла реальная власть – административный ресурс, финансовый, средства массовой информации – хранились в руках соответствующей политноменклатуры.
В принципе, реальность и последствия этой демократии мы сейчас наблюдаем в Польше – фермеры готовы остановить страну, в Великобритании – социальные работники медицинские, миграционный кризис в США. Это все страны, которые декларируют демократический характер своего устройства.
Мы же говорим о том, что у нас, исходя из универсального, оригинального, национального алгоритма формирования Всебелорусского народного собрания, исходя из представительства всех без исключения социальных групп и классов нашей страны будут определяться стратегические направления. Мы тем самым устанавливаем превенцию к тому, чтобы у нас, во-первых, не было конкуренции между Президентом, парламентом, поскольку ВНС не является законодательным органом, Всебелорусским народным собранием и правительством.
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