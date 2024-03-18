Сергей Сивец: в Беларуси нет конкуренции полномочий Президента и ВНС

База для национального развития. Почему обстановка в Беларуси и мировая конъюнктура всегда были парадигмой для правового фундамента Конституции? Как перемены и запрос времени диктовали изменения? Что уже из новелл внедрено и к чему ведет трансформация ВНС? Обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Вспомним 2020 год, когда объявили пандемию, и весь мир пошел одним путем, а Беларусь – другим. Даже не Беларусь, глава государства взял на себя ответственность. Кирилл Казаков, СТВ:

А ВНС, наверное, выбрало бы вторую точку зрения. Алена Сырова:

В этой ситуации как быть? Ведь в итоге оказалось, что позиция главы государства была единственно верная. Спустя несколько лет мы это видим, а в моменте?

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Я думаю, что сама конституционная конструкция, которая заложена в Основном законе, а в дальнейшем детализирована на уровне специального закона о Всебелорусском народном собрании, в принципе, устанавливает определенные границы взаимоотношений Президента и Всебелорусского народного собрания. Мы их действительно развели, у нас нет дублирования, конкуренции полномочий. Четко они прописаны и в разделе, посвященном Президенту как главе государства, и в разделе, посвященном Всебелорусскому народному собранию. Необходимо отталкиваться от статуса Всебелорусского народного собрания. Это высший представительный орган народовластия, определяющий стратегические направления развития общества и государства и обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Этим статусом мы фактически наполнили нашу статью третью Конституции, новым содержанием о том, что единственным источником государственной власти является народ. В принципе, этот конституционный концепт характерен для всех без исключения государств, которые декларируют себя в качестве демократических.