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Сивец: ВНС – универсальная превенция от возможных цветных революций

18 марта 2024 17:12
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База для национального развития. Почему обстановка в Беларуси и мировая конъюнктура всегда были парадигмой для правового фундамента Конституции? Как перемены и запрос времени диктовали изменения? Что уже из новелл внедрено и к чему ведет трансформация ВНС? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Сивец: ВНС – универсальная превенция от возможных цветных революций-1

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
ВНС – универсальная превенция от возможных цветных революций. Почему? Потому что даже события 2020 года показывали, что лозунг, характерная методичка: нас большинство, вас тут 3 %, а нас 97 %. Это не только применялось к Республике Беларусь, это и Грузия, и Казахстан, и другие страны с этим столкнулись. Так вот сам алгоритм, национальный алгоритм формирования ВНС за счет всех представителей социальных слоев и групп населения априори не допускает даже мысли о том, что кто-то может заявлять и позиционировать себя в качестве большинства в этом государстве.

Григорий Василевич: ВНС будет играть важнейшую роль в системе сдержек и противовесов. Подробности.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Сергей Сивец

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