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Как часто может собираться Всебелорусское народное собрание? Ответил Сергей Сивец

18 марта 2024 17:51
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База для национального развития. Почему обстановка в Беларуси и мировая конъюнктура всегда были парадигмой для правового фундамента Конституции? Как перемены и запрос времени диктовали изменения? Что уже из новелл внедрено и к чему ведет трансформация ВНС? Обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:
Роман Головченко сказал о том, что в новом статусе ВНС соберется 24 и 25 апреля. Два дня, первый – организационный, второй – основной. В теории двух дней будет достаточно с тем, сколько инициатив, вопросов?

Как часто может собираться Всебелорусское народное собрание? Ответил Сергей Сивец-1

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Он же сказал, что первое и последующие созывы Всебелорусского народного собрания не будут похожи друг на друга. Это действительно первое собрание в новом конституционном статусе, когда нужно выбрать органы ВНС, принять стратегические программные документы – Концепцию национальной безопасности, Военную доктрину. Возможно, эта повестка еще расширится.

Кирилл Казаков, СТВ:
То есть, в зависимости от количества вопросов, оно может какое-то количество дней, условно говоря, продлеваться.

Сергей Сивец:
Вообще ВНС у нас должно собираться не реже одного раза в год. Но никто не ограничивает нас провести, допустим, два раза в год заседание в случае, если сформируется повестка.

Алена Сырова:
Ну, и по количеству дней.

Сергей Сивец:
Тоже ограничений таких нет.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Сергей Сивец # Алена Сырова # Кирилл Казаков

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