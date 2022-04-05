Трагедия только первое время. Что будет, если в Беларуси закроют McDonald’s и KFC?
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность. Современные реалии подталкивают отечественных производителей активнее разрабатывать новые рецептуры, расширять перечень товаров и искать подход к потребителю. О том, какие белорусские продукты пользуются большим спросом и сможем ли мы прожить без зарубежных деликатесов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Давайте говорить честно, молодежь не смотрит, полезно это или неполезно. Они смотрят на вкус. Стефания, вы можете отказаться от «Сникерсов» или нет? Можете заменить «Сникерс» другим каким-то, белорусским батончиком?
Стефания Соколова, певица, финалистка проекта «Голос. Дети» 4 сезон:
Достаточно сложно. Также Kinder, все такие вкусненькие шоколадки. От них сложно отказаться и перейти.
Светлана Прохорчук, модель, гурман:
Надо рекламировать свою продукцию.
Стефания Соколова:
На самом деле молодежь не смотрит, есть шоколад, нет шоколада. Мы попробовали – нам вкусно, значит, надо брать.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А мне кажется, еще зависит от выкладки товара. Если возле кассы будут лежать батончики белорусского производства, ты просто возьмешь хотя бы попробовать. Потому что идти в отдел, искать, где там наши белорусские батончики – нет.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Мы сейчас получили прекрасный социоэксперимент. Есть молодежь, и у молодежи есть признак. У тебя Kinder – ты молодежь, а у тебя мармелад пластовый – ты уже не молодежь. Нас четко делят. И по тому, какой батончик в руках, нас относят к какой-то социальной группе. Потому что мы все делим друг друга: свой-чужой. Ты что ела? Ты это ешь? Значит, ты мой друг. Все, сошлись. А ты это? Нет, мы в другой тусовке.
Алеся Лакина:
Все-таки поколение, как Стефания. Когда нам хочется сладенького, мы пойдем и купим проверенное, но импортное.
Стефания Соколова:
Да, и то, что мы хотим.
Надежда Цыркун:
Я мечтаю, чтобы с наших прилавков исчезли некоторые импортные продукты.
Наталья Надольская:
И я мечтаю.
Надежда Цыркун:
Просто давайте честно скажем, они вредят здоровью, никакой пользы.
Наталья Надольская:
А вы видели их цвет? Эти все напитки синие, фиолетовые. Это же очевидно, что это химия.
Светлана Прохорчук:
В моей жизни был такой эксперимент. Когда-то я жила за городом. У нас открылось производство напитков, сейчас его, слава Богу, нет. Естественно, все жители этого микрорайона – хочешь ты или не хочешь – таскали домой эти напитки. Зеленые, красные, синие – всякие разные. Дети, конечно же, их потребляли просто без памяти. Так вот, после трехлетнего потребления этих напитков, у детей развился гастрит. Причем дети шли в школу уже с гастритом после потребления именно этих напитков.
Светлана Гордынец, заведующая отделом технологий мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности:
Присутствуют [красители – прим. ред.] сейчас во многих продуктах. С одной стороны, они притягивают ребенка. Потому что он яркий, красивый и еще очень яркий вкус. Надо все-таки приучать детей к продуктам без этих ароматизаторов.
Надежда Щербак, многодетная мама, модель:
Представьте, какая трагедия будет для наших детей, когда закроют KFC, McDonald’s.
Наталья Надольская:
Надежда, я думаю, что трагедия эта будет только первое время. Потом откроется что-то отечественного производства.
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