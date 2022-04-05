Трагедия только первое время. Что будет, если в Беларуси закроют McDonald’s и KFC?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность. Современные реалии подталкивают отечественных производителей активнее разрабатывать новые рецептуры, расширять перечень товаров и искать подход к потребителю. О том, какие белорусские продукты пользуются большим спросом и сможем ли мы прожить без зарубежных деликатесов, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Давайте говорить честно, молодежь не смотрит, полезно это или неполезно. Они смотрят на вкус. Стефания, вы можете отказаться от «Сникерсов» или нет? Можете заменить «Сникерс» другим каким-то, белорусским батончиком?

Стефания Соколова, певица, финалистка проекта «Голос. Дети» 4 сезон:

Достаточно сложно. Также Kinder, все такие вкусненькие шоколадки. От них сложно отказаться и перейти.

Светлана Прохорчук, модель, гурман:

Надо рекламировать свою продукцию. Стефания Соколова:

На самом деле молодежь не смотрит, есть шоколад, нет шоколада. Мы попробовали – нам вкусно, значит, надо брать. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А мне кажется, еще зависит от выкладки товара. Если возле кассы будут лежать батончики белорусского производства, ты просто возьмешь хотя бы попробовать. Потому что идти в отдел, искать, где там наши белорусские батончики – нет. Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Мы сейчас получили прекрасный социоэксперимент. Есть молодежь, и у молодежи есть признак. У тебя Kinder – ты молодежь, а у тебя мармелад пластовый – ты уже не молодежь. Нас четко делят. И по тому, какой батончик в руках, нас относят к какой-то социальной группе. Потому что мы все делим друг друга: свой-чужой. Ты что ела? Ты это ешь? Значит, ты мой друг. Все, сошлись. А ты это? Нет, мы в другой тусовке. Алеся Лакина:

Все-таки поколение, как Стефания. Когда нам хочется сладенького, мы пойдем и купим проверенное, но импортное. Стефания Соколова:

Да, и то, что мы хотим.