На что ориентируется покупатель в первую очередь? Вот какие продукты предпочитают белорусы

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность. Современные реалии подталкивают отечественных производителей активней разрабатывать новые рецептуры, расширять перечень товаров и искать подход к потребителю. О том, какие белорусские продукты пользуются большим спросом и сможем ли мы прожить без зарубежных деликатесов, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мы, когда приходим в магазин, – я буду говорить за себя – на что обращаем внимание? Я иногда смотрю на цену, то есть мне привлекательны какие-то акционные товары. Потом я смотрю просто, в принципе, что в доступе моего взгляда. Давайте, вот это молоко возьму. А потом я привыкаю и все время беру одно и то же молоко. То есть я не пробу всю линейку молочной продукции. Как вы считаете, на что ориентируется покупатель в магазине в первую очередь – на бренд, цену или все-таки какие-то свои вкусовые предпочтения?

Светлана Прохорчук, модель, гурман:

Каждый по-своему ориентируется. Например, я одно время ориентировалась исключительно на бренд и сейчас возвращаюсь к этому же. Потом одно время я смотрела жирность продукта. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А почему на бренд? Вы попробовали – понравилось? Светлана Прохорчук:

Потому что однозначно это качество. Знаете, пару лет назад я столкнулась с некачественной продукцией. Вместо кефира получилась сыворотка. Когда я пришла отдать в магазин эту продукцию, уже думала будет скандал, хотя понимала, что все же это не магазина вина.

Алеся Лакина:

Это белорусский был производитель? Светлана Прохорчук:

Белорусский. Мне тут же заменили, и больше я к этой продукции не возвращалась. Потом вернулась опять, потому что как-то купила сливки, меня все устроило. И опять я стала пользоваться этой продукцией. Алеся Лакина:

А что выбирает молодежь? Стефания, на что вы ориентируетесь, когда покупаете?