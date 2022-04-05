На что ориентируется покупатель в первую очередь? Вот какие продукты предпочитают белорусы
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность. Современные реалии подталкивают отечественных производителей активней разрабатывать новые рецептуры, расширять перечень товаров и искать подход к потребителю. О том, какие белорусские продукты пользуются большим спросом и сможем ли мы прожить без зарубежных деликатесов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мы, когда приходим в магазин, – я буду говорить за себя – на что обращаем внимание? Я иногда смотрю на цену, то есть мне привлекательны какие-то акционные товары. Потом я смотрю просто, в принципе, что в доступе моего взгляда. Давайте, вот это молоко возьму. А потом я привыкаю и все время беру одно и то же молоко. То есть я не пробу всю линейку молочной продукции. Как вы считаете, на что ориентируется покупатель в магазине в первую очередь – на бренд, цену или все-таки какие-то свои вкусовые предпочтения?
Светлана Прохорчук, модель, гурман:
Каждый по-своему ориентируется. Например, я одно время ориентировалась исключительно на бренд и сейчас возвращаюсь к этому же. Потом одно время я смотрела жирность продукта.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А почему на бренд? Вы попробовали – понравилось?
Светлана Прохорчук:
Потому что однозначно это качество. Знаете, пару лет назад я столкнулась с некачественной продукцией. Вместо кефира получилась сыворотка. Когда я пришла отдать в магазин эту продукцию, уже думала будет скандал, хотя понимала, что все же это не магазина вина.
Алеся Лакина:
Это белорусский был производитель?
Светлана Прохорчук:
Белорусский. Мне тут же заменили, и больше я к этой продукции не возвращалась. Потом вернулась опять, потому что как-то купила сливки, меня все устроило. И опять я стала пользоваться этой продукцией.
Алеся Лакина:
А что выбирает молодежь? Стефания, на что вы ориентируетесь, когда покупаете?
Стефания Соколова, певица, финалистка проекта «Голос. Дети» 4 сезон:
Я вообще по-разному. Конечно же, мы смотрим изначально на цены, марку – все вместе.
Алеся Лакина:
На марку все-таки тоже смотрите?
Стефания Соколова:
Тоже смотрю, какая больше по душе. Потом идет в очередь процент, смотрим проценты. В принципе, каждый раз по-разному. Все-таки, если посмотреть прошлые годы: мама покупала, например, одно молоко. Если я ходила в магазин, брала то же молоко. У нас такая хорошая продукция, я хочу сказать – и молоко, и сливки. Все у нас очень хорошо.
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