«Откройте эту страшную тайну». Из какого мяса делают телячью колбасу?
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность. Современные реалии подталкивают отечественных производителей активней разрабатывать новые рецептуры, расширять перечень товаров и искать подход к потребителю. О том, какие белорусские продукты пользуются большим спросом и сможем ли мы прожить без зарубежных деликатесов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
У меня один вопросик. Я хочу уточнить, если написано «колбаса телячья», то телятины там нет?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Да, мне тоже интересно, есть ли телятина?
Надежда Цыркун:
Вообще, если написано «куриная» – курицы нет, «свиная» – свинины нет. А что там есть?
Наталья Надольская:
Мясо крупной обвалки.
Надежда Цыркун:
Откройте эту страшную тайну. А зачем тогда так называть?
Наталья Надольская:
Как это зачем? Чтобы продать, чтобы вы покупали и думали, что из телятины.
Надежда Цыркун:
Расскажите.
Светлана Гордынец, заведующий отделом технологий мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности:
Дело в том, что такие вопросы возникают. Мы работаем по техническим регламентам сегодня. Есть определенные допуски в наименовании, если в продукте содержится хотя бы немного телятины.
Наталья Надольская:
Один процент?
Надежда Цыркун:
Сколько?
Светлана Гордынец:
Пять процентов где-то, то можно называть.
Надежда Цыркун:
Со следами телятины, идентичной натуральной.
Светлана Гордынец:
В принципе, конечно, я понимаю потребителя. Но, мне кажется, телячьи сосиски или сардельки очень вкусные.
Надежда Цыркун:
А что в них?
Светлана Гордынец:
Во-первых, в них может быть говядина, свинина. Конечно, телятина там тоже присутствует, иначе название такое бы не пропустили. Вы же понимаете, что любой продукт все равно изготавливается по нормативным документам, которые согласованы в установленном порядке.
Надежда Цыркун:
Вообще, для экспорта это нехорошо.
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