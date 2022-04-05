«Откройте эту страшную тайну». Из какого мяса делают телячью колбасу?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность. Современные реалии подталкивают отечественных производителей активней разрабатывать новые рецептуры, расширять перечень товаров и искать подход к потребителю. О том, какие белорусские продукты пользуются большим спросом и сможем ли мы прожить без зарубежных деликатесов, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

У меня один вопросик. Я хочу уточнить, если написано «колбаса телячья», то телятины там нет?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Да, мне тоже интересно, есть ли телятина?

Надежда Цыркун:

Вообще, если написано «куриная» – курицы нет, «свиная» – свинины нет. А что там есть?

Наталья Надольская:

Мясо крупной обвалки.

Надежда Цыркун:

Откройте эту страшную тайну. А зачем тогда так называть?

Наталья Надольская:

Как это зачем? Чтобы продать, чтобы вы покупали и думали, что из телятины.

Надежда Цыркун:

Расскажите.