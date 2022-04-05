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«Откройте эту страшную тайну». Из какого мяса делают телячью колбасу?

05 апреля 2022 14:44
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность. Современные реалии подталкивают отечественных производителей активней разрабатывать новые рецептуры, расширять перечень товаров и искать подход к потребителю. О том, какие белорусские продукты пользуются большим спросом и сможем ли мы прожить без зарубежных деликатесов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Откройте эту страшную тайну». Из какого мяса делают телячью колбасу?-1

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
У меня один вопросик. Я хочу уточнить, если написано «колбаса телячья», то телятины там нет?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Да, мне тоже интересно, есть ли телятина?

Надежда Цыркун:
Вообще, если написано «куриная» – курицы нет, «свиная» – свинины нет. А что там есть?

Наталья Надольская:
Мясо крупной обвалки.

Надежда Цыркун:
Откройте эту страшную тайну. А зачем тогда так называть?

Наталья Надольская:
Как это зачем? Чтобы продать, чтобы вы покупали и думали, что из телятины.

Надежда Цыркун:
Расскажите.

«Откройте эту страшную тайну». Из какого мяса делают телячью колбасу?-4

Светлана Гордынец, заведующий отделом технологий мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности:
Дело в том, что такие вопросы возникают. Мы работаем по техническим регламентам сегодня. Есть определенные допуски в наименовании, если в продукте содержится хотя бы немного телятины.

Наталья Надольская:
Один процент?

Надежда Цыркун:
Сколько?

Светлана Гордынец:
Пять процентов где-то, то можно называть.

Надежда Цыркун:
Со следами телятины, идентичной натуральной.

«Откройте эту страшную тайну». Из какого мяса делают телячью колбасу?-7

Светлана Гордынец:
В принципе, конечно, я понимаю потребителя. Но, мне кажется, телячьи сосиски или сардельки очень вкусные.

Надежда Цыркун:
А что в них?

Светлана Гордынец:
Во-первых, в них может быть говядина, свинина. Конечно, телятина там тоже присутствует, иначе название такое бы не пропустили. Вы же понимаете, что любой продукт все равно изготавливается по нормативным документам, которые согласованы в установленном порядке.

Надежда Цыркун:
Вообще, для экспорта это нехорошо.

«Продукты вегетарианского направления». Вот что белорусам предлагает отечественная мясо-молочная промышленность – подробнее здесь.

# Продукты питания # общество # Надежда Цыркун # Наталья Надольская # Светлана Гордынец # Фотофакт

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