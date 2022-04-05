«Продукты вегетарианского направления». Вот что белорусам предлагает отечественная мясо-молочная промышленность

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность. Современные реалии подталкивают отечественных производителей активней разрабатывать новые рецептуры, расширять перечень товаров и искать подход к потребителю. О том, какие белорусские продукты пользуются большим спросом и сможем ли мы прожить без зарубежных деликатесов, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Светлана Гордынец, заведующий отделом технологий мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности:

Сегодня мы начали такие разработки, поскольку направление вегетарианства в мире развивается. Я бы сказала, что для Беларуси полный отказ от мяса не актуален все-таки. Но такая продукция должна быть. Должна быть разнообразная продукция, в том числе продукты вегетарианского направления тоже. Они сегодня у нас представлены в основном продуктами импортного производства.

Работая над импортозамещением, мы сейчас взяли разработку четырех направлений продуктов для вегетарианцев. Это веганские продукты, то есть полностью из растительного сырья, в которых не используются никакие молочные продукты, сыры, мясо, естественно. Есть направление лактовегетарианство, когда допускается использование молочных продуктов. Есть направление ововегетарианство, когда допускается использование яиц. А есть такое комбинированное направление лактоововегетарианство, когда допускается использование молочных продуктов, яиц. По этим четырём направлениям мы сейчас работаем. Еще данные продукты нами не выпущены в производство. Мы сейчас закончили пока разработку веганских продуктов. В ближайшее время остальные направления мы также уже освоим.