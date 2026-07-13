Как обстоят дела с падежом скота в Гродненской области? Ответили в облисполкоме

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На площадке ток-шоу топ-менеджеры и аграрии со всей страны обсудили актуальные вопросы.
Алена Сырова, СТВ:
Если мы раньше, даже по-журналистски, знали, что если ситуация с падежом скота плохая, то она непременно плохая в Витебской области.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сами тему раскрутили?
Алена Сырова:
Да, но тренды-то какие. В прошлом году уже начали публично звучать и на уровне главы государства моменты о том, что и в Брестской области, и в Гродненской области тенденции негативные. Игорь Александрович, как с падежом скота у вас сейчас? Я знаю, что готовится информация за полугодие. Буквально сегодня-завтра она должна появиться в структурах, но вы же наверняка свою статистику имеете.
Игорь Сорокин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома:
Да, безусловно. Статистику имеем. Мы с начала года еще имеем плюс по падежу, к сожалению. Этот плюс сложился за счет января-февраля, начиная с марта у нас стабильно идет снижение падежа. Также было снижение 94% июнь к июню прошлого года. Все меры приняты, что по итогам уже 9 месяцев мы выйдем на плато, конец года завершим со снижением падежа. Для этого многое в области делается. Это как и кормление, так и кадры, безусловно. Выполняя поручение главы государства, 102 профилактория в Гродненской области до 1 октября будут введены, что позволит не только улучшить содержание самих телят, а улучшить условия работы рабочих. Потому что не будет дуть ветер, не будет капать за шиворот дождь, не будет снег заметать. То есть технологию гораздо проще будет соблюсти, что позволит, как я и сказал, по году выровнять ситуацию и снизить этот негативный процесс.
Алена Сырова:
То есть получается в том, что такая тенденция вообще стала возможной в ваших краях, сказалось как раз таки условие труда для рабочих?
Игорь Сорокин:
Достаточно аномальная погода была в январе текущего года.
Алена Сырова:
Так тенденция была еще в прошлом году негативная. Не только померзли в этом январе.
Кирилл Казаков:
Погода или человеческий фактор? Все-таки в этой истории мы каждый год, опять же, из уст Президента, он говорит, слушайте, вроде как каждый год одно и то же. Каждый год приходится закручивать где-то гайки, где-то отпускать. Что мешает?
Игорь Сорокин:
Погода просто стала лакмусовой бумажкой наших где-то недоработок, в том числе человеческого фактора. Январь текущего года и начало февраля нельзя сравнивать с теплым январем прошлого года. Так получилось, что мы не были, наверное, как бы это ни банально звучало, готовы к таким морозам, не приняли все меры сразу. Да, в течение января они были приняты. Я вам скажу, мы сопоставляли январь текущего года с январем 2024 года, который тоже был холодный, мы январь прошли лучше, чем в 2024 году, но хуже, чем в теплом 2025-м.
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