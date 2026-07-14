Лукашенко поручил выработать четкую программу по разведению красной породы коров в Беларуси
Выработать четкую программу по разведению в Беларуси красной породы коров. Такое поручение 14 июля дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Оршанский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент посетил МТК «Устенский» предприятия «Устье», которое принадлежит Национальной академии наук Беларуси (подробности).
Президент заявил, что проект движется медленно. За пять лет появилось лишь 2 000 голов, поэтому глава государства поручил независимым специалистам объективно оценить ситуацию. Специалисты должны определить эффективность функционирования животноводческого комплекса.
Александру Лукашенко доложили в целом о положении дел в сельском хозяйстве страны. В центре внимания – ход уборочной кампании, готовность техники и заготовка кормов. Промежуточные результаты демонстрируют стабильность. Однако глава государства потребовал максимальной мобилизации сил.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Витебская область сколько убрала ячменя?
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Витебская область убрала пока 4 %, тут действительно надо объективно сказать, урожай стоит хороший.
Александр Лукашенко:
Дальше. Какой урожай я вижу? Переезжая лес в Александрийском, заросшие полностью поля, лес переехал, это, наверное, Устье или чьи это поля – идеальные по сравнению с той погодой, которые стоят. Вот весь твой или Исаченко и Рогожника показатель.
Юрий Горлов:
Мы те посевы, которые...
Александр Лукашенко:
Не надо мне твоя философия, плохо сработали. Я вас предупреждал, что при такой погоде надо упор делать на химию соответствующую. Как вы сделали, я видел, даже возле дороги при вашей дорожной агротехнике.
Юрий Горлов:
Хотел бы в двух словах остановиться на действительно нашей теме, по которой постоянно критикуете нас, – за сохранность скота. С начала года у нас пало 76,6 тысяч голов.
Александр Лукашенко:
Совсем ничего...
Юрий Горлов:
Пока плюс 2,4 тысячи. Хотел показать динамику, как складывалось в этом году. Январь, к сожалению, у нас был плюс 6,2 тысяч голов, февраль – плюс 1,6. Дальше пошла динамика отрицательная, и мы идем по месяцам. Если у нас сложится и дальше такая динамика, в июле мы то же самое минусуем, кроме прошлого года, по текущей ситуации, то мы к 1 сентября...
Александр Лукашенко:
Вы ничего не минусуете, вы топчетесь на одном месте, вы меньше процента минусуете за полугодие. У вас как дохли телята в прошлом году, так дохнут и сейчас. Всего 1 %. Дальше. По итогам года посмотрим.
Юрий Горлов:
Есть стратегия по развитию красной датской породы. Здесь будет построен в 2028 году молочно-товарный комплекс на тысячу голов коров, также по разведению красной датской породы. Уже начата работа по реализации...
Александр Лукашенко:
В «Устье» этого мало, будем строить еще один комплекс.
Юрий Горлов:
Еще один будем комплекс строить.
Александр Лукашенко:
Ученые подключились к этим комплексам? А то мы построим, а потом накормить не сможем, как здесь когда-то было.
Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:
Александр Григорьевич, это было во время исполнения поручения, когда мы первую партию загружали в Брестскую и Гродненскую области. На тот момент была определенная настороженность. И учитывая показатели, что новая порода и показатели продуктивности...
Но поработав с 48 головами именно в Брестской области, уже Пархомчик лично выходил на меня, чтобы мы еще 80 голов отгрузили, чтобы они стали племенным хозяйством. И они видят высокий потенциал этих коров.
Александр Лукашенко:
Вы дали добро на строительство этих комплексов. Откуда телочки? Отсюда или откуда? Отсюда пойдут туда, и там мы будем иметь аж 7 % белка и 6 % жирности молока.
Владимир Караник:
6 % не будем, но близко к этому.
Александр Лукашенко:
Близко к этому. Будет хороший сыр?
Юрий Горлов:
Да, из этого молока делают хороший сыр.
Александр Лукашенко:
На это мы и ориентировали, что это для сыра хорошее молоко.
Опыт, который нарабатывают в Оршанском районе, вызывает интерес и за рубежом. Речь идет в том числе и о белорусско-узбекском сотрудничестве в сфере АПК. Партнеры запускают совместные масштабные проекты.
Так, в Ташкентской области на основе белорусских технологий строится птицеводческий кластер полного цикла. Новый виток развития получило и межрегиональное сотрудничество. Витебская область налаживает связи с Андижанской областью Узбекистана. Речь идет не только о взаимных инвестициях, обмене технологиями в селекции и растениеводстве, но и работе по другим направлениям – от промышленности до здравоохранения.
13 июля в Беларусь прибыли специалисты из Узбекистана, которые будут жить и трудиться в нашей стране.