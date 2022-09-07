«Только после прошения о помиловании на имя Президента вопрос будет рассмотрен». Кто из экстремистов достоин амнистии?

Жуткий скандал в рядах беглых вызвали вчерашние заявления Президента об амнистии. Задача иностранных провокаторов – манипулировать нашими гражданами, заставлять их совершать противоправные действия, а затем наживаться на их судьбе. Тем не менее к этому вопросу подойдут очень серьезно. На прощение может рассчитывать только тот, кто искренне раскаялся. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Бурление волн вчера началось неслабое. Президент собрал совещание по вопросам гражданства. Решали, как быть с теми, кто оступился тогда, и кто до сих пор вражина подлая. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Начну с того, что шквал сообщений на меня вчера обрушился. И не от змагариков и укронациков, это я уже не читаю. От наших сторонников. Не то, чтобы с непониманием, а с опасением, а не наступила ли у нас змагарская реформация. Целых 8 тысяч рассматривают на прощение. Давайте еще раз внимательно послушаем Президента. Лукашенко: за последние два года поумнели все, если эти люди раскаялись, к ним можно проявить снисхождение. Подробности здесь.

Григорий Азаренок:

А теперь я процитирую классика. Федора Ивановича Тютчева: «Единство, – возвестил оракул наших дней, быть может спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочней». Прочней, конечно же, любовь. Но она бывает разная. Не розовые сопли, а яростная, страстная, жертвенная, искренняя. И именно такой любовью мы сохраним наше единство. И примеры уже есть. Сейчас начали массово выходить змагары, которые сели на небольшие сроки в 2020-м. Вот, например, пропагандистка польско-британского античеловеческого канала Чульцова. Вышла себе тихо, спокойно, и никаких интервью не раздает никаким экстремистским ресурсам. Начинает жизнь заново. Наша любовь, наша пенитенциарная система, наша колония сделали из нее другого человека. «Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть». Лукашенко рассказал, кто может попасть под ближайшую амнистию. Читайте здесь. Но есть люди, не поддающиеся влиянию нашей любви. Тогда вместе с Чульцовой посадили нацистку, сумасшедшую экстремистку Бахвалову-Андрееву. Тоже на два года. А в процессе следствия оказалось, что она виновна в измене государству. И поехала на гораздо больший срок. Флобер называл это превратностями любви. Каждый, кого предполагают помиловать, пройдет личное собеседование. И только после деятельного раскаяния, после прошения о помиловании на имя Президента, вопрос будет рассмотрен. И я уверяю вас, они не прикоснутся больше к экскрементным каналам. И будут навсегда благодарны. Ведь мы действуем по-пушкински – и милость к падшим призывал. А если все-таки не оценят и вновь пойдут на наше государство – тут уж будет другой принцип. Можем повторить.

Григорий Азаренок:

Помните стриптизершу, которая размалявала баллончиком щиты на омоновских рубежах, сопровождая это кабацким танцем. Вчера тоже вышла. Посмотрим, преобразилась ли она, впитала ли в себя любовь нашего государства, ответит ли взаимностью. Мой совет – найди себе нормального мужика-силовика. Тем более твой бывший тебя кинул, уехал искать наемных денег в Шумерию, правда и оттуда сбежал. А силовики – они не кидают, не предают, не сбегают. Только вот силовика еще заслужить надо. Но это частности. А вот другая часть совещания Президента – она поинтереснее будет. Она про тех, кто там. Лукашенко: достойны ли те, кто выехал за границу и действует во вред государству, оставаться гражданами Беларуси? Читайте здесь. А вот это – враги народа. Враги страны. Враги отечества. Враги государства. Враги человечества. И по ним Президент наносит мощнейший удар. Пока рядовые змагары сидят – это политический капитал беглых. Они шатаются по всяким кабинетам мерзких евролюдишек со списками «вязьняў» и клянчат бабки. А тут им всем вот такой ассиметричный ответ. А в дополнение – возможное лишение гражданства или запрет на въезд. Это вещи не символические. С аннулированным паспортом жить змагару будет тяжело. Захочет Мотолько к любимым геям на Тайланд, а его раз – и в наручники. Придется только военными или дипломатическими спецбортами пользоваться, но это заслужить сложно. И все это в тот момент, когда Европка пинает неудачников-релокантов и в хвост, и в гриву. Время для такого элегантного и красивого разгрома бчб-эмиграции блестящее. Посмотрите, как они завыли. Застонали. Возрадуйтесь этому воплю, патриоты.

Мне кажется, начнутся манипуляции по поводу амнистии, какие условия, почему, как и кого амнистируют. Амнистия – это признавать вину. И это тоже важный момент. Заводить эту риторику виновных, поэтому не жду. То, что мне кажется в реальности будет происходить, что мы общими словами называем закручивать гайки.