«Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть». Лукашенко рассказал, кто может попасть под ближайшую амнистию

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Среди осужденных есть самые различные люди, в их числе и случайно оступившиеся, совершившие преступления по неосторожности, а также незначительные преступления, будем говорить прямо, и протестной какой-то направленности. За последние два года поумнели все. Люди еще не отошли от того 2020 года, иногда и перегибы допускаются со стороны наших сторонников: всех мочить, сажать и так далее. Знаете, единства в обществе это никогда не добавляло. Но тем не менее просто уйти от этого вопроса и не слышать этих людей – так не будет. Я к чему? Что, может быть, окончательный вариант законопроекта рассмотреть на некой комиссии группе представителей, в том числе, если можно так сказать, «нормальной оппозиции». Пригласить людей, которые, может, имеют какую-то точку зрения иную на развитие нашего общества. Они не враги. Поэтому имейте в виду: все, что я сказал, по духу должно соответствовать.

Мы не можем там прислушиваться к части общества и налево, направо отпускать всех и выпускать. Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть. Послабления допустимы только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. То есть в основе должна быть справедливость. Бандиты и экстремисты не из этой серии. Особенно те, которые пытались под откос пустить наши поезда, готовили террористические акты и пытались убить наших граждан.