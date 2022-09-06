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«Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть». Лукашенко рассказал, кто может попасть под ближайшую амнистию

06 сентября 2022 17:34
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Новости Беларуси. Амнистия ко Дню народного единства и получение гражданства. 6 сентября во Дворце Независимости обсудили две важные законодательные новеллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящий акт государственного милосердия и список правил для тех, кто хочет стать гражданином Беларуси. В бурной дискуссии приняли участие самые именитые правоведы страны. Должны быть учтены все нюансы. Требование Президента одно – справедливый и аккуратный подход.

«Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть». Лукашенко рассказал, кто может попасть под ближайшую амнистию-1

Одна из острых тем – амнистия. Акт государственного милосердия, шанс начать с нуля. В Беларуси периодически делают такие жесты гуманизма перед знаковыми государственными датами. Последний раз была в мае 2020-го, теперь делают все, чтобы успеть к годовщине Дня народного единства.

«Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть». Лукашенко рассказал, кто может попасть под ближайшую амнистию-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Среди осужденных есть самые различные люди, в их числе и случайно оступившиеся, совершившие преступления по неосторожности, а также незначительные преступления, будем говорить прямо, и протестной какой-то направленности. За последние два года поумнели все. Люди еще не отошли от того 2020 года, иногда и перегибы допускаются со стороны наших сторонников: всех мочить, сажать и так далее. Знаете, единства в обществе это никогда не добавляло. Но тем не менее просто уйти от этого вопроса и не слышать этих людей – так не будет. Я к чему? Что, может быть, окончательный вариант законопроекта рассмотреть на некой комиссии группе представителей, в том числе, если можно так сказать, «нормальной оппозиции». Пригласить людей, которые, может, имеют какую-то точку зрения иную на развитие нашего общества. Они не враги. Поэтому имейте в виду: все, что я сказал, по духу должно соответствовать.

Мы не можем там прислушиваться к части общества и налево, направо отпускать всех и выпускать. Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть. Послабления допустимы только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. То есть в основе должна быть справедливость. Бандиты и экстремисты не из этой серии. Особенно те, которые пытались под откос пустить наши поезда, готовили террористические акты и пытались убить наших граждан.

«Кто должен сидеть в тюрьме, должен сидеть». Лукашенко рассказал, кто может попасть под ближайшую амнистию-7

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