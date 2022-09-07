«105 заявлений уже собрано». Новый детский сад распахнул свои двери для малышей Любани

Новости Беларуси. Более чем для сотни малышей распахнул 7 сентября двери новый детский сад в Любани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоселы с нетерпением ожидали этого события. Молодой микрорайон города за несколько лет вырос с нуля. И сегодня здесь живут тысячи человек. В большинстве своем – семьи с детьми. Безусловно, для них это большой и ценный подарок. Потому на церемонию торжественного открытия нового объекта, пожалуй, пришли если не все, то многие. Подробности в материале нашего корреспондента Александры Качан.

– Ну мы очень рады. Что надо сказать?

– Спасибо! Теплое «спасибо» – то, что объединяет всех присутствующих. Всего год – и в новом микрорайоне на одно современное и многофункциональное здание больше. Такого ажиотажа на площадке еще не видели. Весь район в предвкушении долгожданного события.

Александра Качан, корреспондент:

Буквально несколько лет назад на этом месте был пустырь, а теперь выросли новостройки. Из проживающих – преимущественно молодые и многодетные семьи. Поэтому для многих новый детский сад стал настоящим подарком. Из преимуществ не только шаговая доступность, но современное оснащение объекта.

Поздравить жителей приехали и высокие гости: глава Администрации Президента и губернатор Минской области. Перерезать красную ленту и первыми ступить в новый сад – такую почетную миссию доверили многодетной семье Коротченя. Сюда они отдают самого младшего, шестого ребенка в семье. Подробности здесь.

Анна Рябушева:

Красивый садик, яркий. А что ты будешь в садике делать?

– Я буду кататься вот отсюда! Александра Качан:

Долгожданное событие?

– Очень долгожданное событие. Мы каждое утро встаем, окна у нас выходят как раз на этот садик. И он ждет, когда же откроется новый детский сад. Вот сегодня такое время, солнечная погода. Как раз для открытия сада.

Центр безопасности, современный спортивный зал и зал информатики, сенсорная комната. Может похвастаться новый сад, это огромный плюс, и собственным бассейном. А еще поликультурным центром, где ребятам в игровой форме расскажут про национальные ценности и особенности родного края. На суд гостей и продукция новой столовой. В целом объект отличается своей многофункциональностью.

Тамара Веремейчик, заведующий детским садом № 1 Любани:

Дошкольное учреждение рассчитано на 150 мест. В данный момент 105 заявлений уже собрано. Думаю, потом их количество приумножится.

Юлия Лагун:

Проживаем здесь, в новом микрорайоне, и пойдем в новый сад. Мест в детском саду в городе, естественно, не хватает, а вот отлично, что рядом открыли. И ходить очень близко, и мест много будет, поэтому замечательно. Работать с ребятами будут как воспитатели со стажем, так и молодые специалисты. Они уже заняли свои места. Александра с радостью вернулась в родной город после учебы. Сделать так планировала изначально, поэтому и поступала в вуз по целевому направлению.

Александра Кисель, руководитель физического воспитания детского сада № 1 Любани:

Я очень рада этому, потому что спортзал оснащен различным инвентарем, работать с детьми будет очень хорошо. Много всяких снарядов, с которыми дети могут заниматься, тренажеры, которые очень нужны для полноценного развития ребенка. Я сама занимаюсь легкой атлетикой, поэтому я решила связать свою карьеру для того, чтобы детей приучать с ранних лет к спорту, к физкультуре. Чтобы дети были здоровы и развивались полноценно.