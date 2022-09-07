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«105 заявлений уже собрано». Новый детский сад распахнул свои двери для малышей Любани

07 сентября 2022 19:25
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Новости Беларуси. Более чем для сотни малышей распахнул 7 сентября двери новый детский сад в Любани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новоселы с нетерпением ожидали этого события. Молодой микрорайон города за несколько лет вырос с нуля. И сегодня здесь живут тысячи человек. В большинстве своем – семьи с детьми. Безусловно, для них это большой и ценный подарок. Потому на церемонию торжественного открытия нового объекта, пожалуй, пришли если не все, то многие.

Подробности в материале нашего корреспондента Александры Качан.

«105 заявлений уже собрано». Новый детский сад распахнул свои двери для малышей Любани-1

– Ну мы очень рады. Что надо сказать?
Спасибо!

Теплое «спасибо» –  то, что объединяет всех присутствующих. Всего год – и в новом микрорайоне на одно современное и многофункциональное здание больше. Такого ажиотажа на площадке еще не видели. Весь район в предвкушении долгожданного события.

«105 заявлений уже собрано». Новый детский сад распахнул свои двери для малышей Любани-4

Александра Качан, корреспондент:
Буквально несколько лет назад на этом месте был пустырь, а теперь выросли новостройки. Из проживающих преимущественно молодые и многодетные семьи. Поэтому для многих новый детский сад стал настоящим подарком. Из преимуществ не только шаговая доступность, но современное оснащение объекта.

«105 заявлений уже собрано». Новый детский сад распахнул свои двери для малышей Любани-7

Поздравить жителей приехали и высокие гости: глава Администрации Президента и губернатор Минской области. Перерезать красную ленту и первыми ступить в новый сад такую почетную миссию доверили многодетной семье Коротченя. Сюда они отдают самого младшего, шестого ребенка в семье. Подробности здесь.

«105 заявлений уже собрано». Новый детский сад распахнул свои двери для малышей Любани-10

Анна Рябушева:
Красивый садик, яркий. А что ты будешь в садике делать?
Я буду кататься вот отсюда!

Александра Качан:
Долгожданное событие?
Очень долгожданное событие. Мы каждое утро встаем, окна у нас выходят как раз на этот садик. И он ждет, когда же откроется новый детский сад. Вот сегодня такое время, солнечная погода. Как раз для открытия сада.

«105 заявлений уже собрано». Новый детский сад распахнул свои двери для малышей Любани-13

Центр безопасности, современный спортивный зал и зал информатики, сенсорная комната. Может похвастаться новый сад, это огромный плюс, и собственным бассейном. А еще поликультурным центром, где ребятам в игровой форме расскажут про национальные ценности и особенности родного края. На суд гостей и продукция новой столовой. В целом объект отличается своей многофункциональностью.

«105 заявлений уже собрано». Новый детский сад распахнул свои двери для малышей Любани-16

Тамара Веремейчик, заведующий детским садом № 1 Любани:
Дошкольное учреждение рассчитано на 150 мест. В данный момент 105 заявлений уже собрано. Думаю, потом их количество приумножится.

«105 заявлений уже собрано». Новый детский сад распахнул свои двери для малышей Любани-19

Юлия Лагун:
Проживаем здесь, в новом микрорайоне, и пойдем в новый сад. Мест в детском саду в городе, естественно, не хватает, а вот отлично, что рядом открыли. И ходить очень близко, и мест много будет, поэтому замечательно.

Работать с ребятами будут как воспитатели со стажем, так и молодые специалисты. Они уже заняли свои места. Александра с радостью вернулась в родной город после учебы. Сделать так планировала изначально, поэтому и поступала в вуз по целевому направлению.

«105 заявлений уже собрано». Новый детский сад распахнул свои двери для малышей Любани-22

Александра Кисель, руководитель физического воспитания детского сада № 1 Любани:
Я очень рада этому, потому что спортзал оснащен различным инвентарем, работать с детьми будет очень хорошо. Много всяких снарядов, с которыми дети могут заниматься, тренажеры, которые очень нужны для полноценного развития ребенка. Я сама занимаюсь легкой атлетикой, поэтому я решила связать свою карьеру для того, чтобы детей приучать с ранних лет к спорту, к физкультуре. Чтобы дети были здоровы и развивались полноценно.

«105 заявлений уже собрано». Новый детский сад распахнул свои двери для малышей Любани-25

Александра вместе с первым рабочим местом, как и все молодые специалисты, получила ряд преференций, в том числе и финансовых. Приезжим помогают еще и жильем. К слову, о целевой подготовке, закреплении вновь пришедших на рабочие места специалистов, профориентации говорили 7 сентября на заседании местного райисполкома. Специалисты искали ответы на самые насущные вопросы волнующие молодежь. В Любанском районе к данной категории относится порядка 16 % населения. Немало насчитывается молодых семей. Как раз для них решение жилищных проблем и наличие необходимых соцобьектов первостепенно. Кстати, этот детский сад стал 17-м по счету, который ввели в строй в Минской области, начиная с 2020 года.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александра Качан # Ирина Коротченя # Дмитрий Коротченя # Александр Турчин # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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