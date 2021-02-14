Людмила Ковалёва о ВНС: «Собралась родня, чтобы обсудить, как нам всем вместе жить в этой стране»

Новости Беларуси. «Люблю Беларусь» – простые и искрение слова, которые на днях подхватили участники большой народной дискуссии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.
Людмила Ковалева не пропустила ни одного всенародного форума. На шестое медиаменеджер пришла с эксклюзивной брошью – в цветах государственного флага.
Людмила Ковалева, медиаменеджер, телеведущая:
Не обязательно брошь, достаточно, чтобы сердце соответствовало тому, что вы сказали.
Евгений Пустовой:
То есть междусобойчик получается? Или нет?
Людмила Ковалева:
Всебелорусское народное собрание? Я бы сказала, собралась родня, чтобы обсудить, как нам всем вместе жить в этой стране, как ее отстаивать, как развивать свою независимость. И очень любят наши оппоненты говорить «людзьмі звацца» – так вот «людзьмі звацца».
Евгений Пустовой:
Родня, междусобойчик, парад победителей. Делегаты только съезжались в столицу, а штампы и ярлыки на форум уже приклеили. Действительность такова. Тысячи представителей всего белорусского народа, всех сфер, всех регионов собрались не только поздравить другу друга с политической победой, но прежде всего дать ответ: куда и как двигаемся дальше.