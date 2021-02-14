Людмила Ковалёва о ВНС: «Собралась родня, чтобы обсудить, как нам всем вместе жить в этой стране»

Новости Беларуси. «Люблю Беларусь» – простые и искрение слова, которые на днях подхватили участники большой народной дискуссии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Людмила Ковалева не пропустила ни одного всенародного форума. На шестое медиаменеджер пришла с эксклюзивной брошью – в цветах государственного флага.

Людмила Ковалева, медиаменеджер, телеведущая:

Не обязательно брошь, достаточно, чтобы сердце соответствовало тому, что вы сказали. Евгений Пустовой:

То есть междусобойчик получается? Или нет? Людмила Ковалева:

Всебелорусское народное собрание? Я бы сказала, собралась родня, чтобы обсудить, как нам всем вместе жить в этой стране, как ее отстаивать, как развивать свою независимость. И очень любят наши оппоненты говорить «людзьмі звацца» – так вот «людзьмі звацца».