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Что в портфелях делегатов, чем кормят и как работают журналисты? Бекстейдж из Дворца Республики

11 февраля 2021 19:19
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Новости Беларуси. Итак, самый масштабный диалог – ВНС 6.0 – день первый. С самого утра во Дворце Республики работала корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Новости 24 часа на СТВ». Задача перед ней стояла не из простых – все подмечать, ничего не упускать. Ни одной детали, ни одного интересного мнения. И вот что из этого получилось.

Иной, кулуарный взгляд на дискуссионную площадку – в репортаже Кристины Федорович.

Что в портфелях делегатов, чем кормят и как работают журналисты? Бекстейдж из Дворца Республики-1

Кристина Федорович, корреспондент:
Итак, Всебелорусское народное собрание 6.0. Наш репортаж из серии «слегка, но отступая от официоза». Что обычно остается за кадром, то сегодня все же попало в объектив нашей камеры.

Что в портфелях делегатов, чем кормят и как работают журналисты? Бекстейдж из Дворца Республики-4

Кристина Федорович:
Сперва предлагаю в прямом смысле слова копнуть глубже в портфели делегатов. То, что обычно остается за кадром. Но это ведь самое интересное. Такой своеобразный челлендж: что в моей сумке, а точнее, в портфеле делегата. Здесь есть фирменный ежедневник, чтобы наверняка записать главные тезисы, которые прозвучат, блокнотик, конечно же, программа социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, ручки и, конечно же, это маски и дезинфицирующие средства. 

Что в портфелях делегатов, чем кормят и как работают журналисты? Бекстейдж из Дворца Республики-7

Кристина Федорович:
Территория Дворца Республики разделена на специальные локации и каждая из них закреплена за той или иной областью. Здесь, например, будут обедать делегаты из Брестской области.

Что в портфелях делегатов, чем кормят и как работают журналисты? Бекстейдж из Дворца Республики-10

Кристина Федорович:
Здесь находится мясная тарелка, овощная, сладкое: зефирки, шоколадки, булочка, салфетка освежающая, кстати, важна в нынешние времена, сок и вода. А вот что на горячее? На горячее наверняка сперва горячее обсуждение.

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Даже во время перерыва дискуссии здесь не прекращаются.

Что в портфелях делегатов, чем кормят и как работают журналисты? Бекстейдж из Дворца Республики-13

Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов, главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники г. Минска:
Впечатления великолепные, потому что, действительно, дан заряд бодрости на перспективу, на ближайшие пять лет, и есть четкое понимание того, что социальная ориентированность нашей страны останется прежней. Народ наш будет защищен нашим государством, нашим Президентом, нашей страной. Это радует.

Что в портфелях делегатов, чем кормят и как работают журналисты? Бекстейдж из Дворца Республики-16

Кристина Федорович:
На VI Всебелорусское народное собрание аккредитовано порядка пятисот белорусских медиа, а также 30 зарубежных коллег.

Выездная студия СТВ расположилась на шестом этаже Дворца Республики. К нам на протяжении всего дня приходили гости и эксперты. А еще то, что не видно телезрителям, – здесь очень холодно.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Кристина Федорович # Сергей Кулик # Фотофакт

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