Что в портфелях делегатов, чем кормят и как работают журналисты? Бекстейдж из Дворца Республики

Новости Беларуси. Итак, самый масштабный диалог – ВНС 6.0 – день первый. С самого утра во Дворце Республики работала корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Новости 24 часа на СТВ». Задача перед ней стояла не из простых – все подмечать, ничего не упускать. Ни одной детали, ни одного интересного мнения. И вот что из этого получилось. Иной, кулуарный взгляд на дискуссионную площадку – в репортаже Кристины Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Итак, Всебелорусское народное собрание 6.0. Наш репортаж из серии «слегка, но отступая от официоза». Что обычно остается за кадром, то сегодня все же попало в объектив нашей камеры.

Кристина Федорович:

Сперва предлагаю в прямом смысле слова копнуть глубже в портфели делегатов. То, что обычно остается за кадром. Но это ведь самое интересное. Такой своеобразный челлендж: что в моей сумке, а точнее, в портфеле делегата. Здесь есть фирменный ежедневник, чтобы наверняка записать главные тезисы, которые прозвучат, блокнотик, конечно же, программа социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, ручки и, конечно же, это маски и дезинфицирующие средства.

Кристина Федорович:

Территория Дворца Республики разделена на специальные локации и каждая из них закреплена за той или иной областью. Здесь, например, будут обедать делегаты из Брестской области.