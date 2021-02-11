Александр Лукашенко – участникам ВНС: вы сегодня хозяева нашей столицы и нашей Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко приветствовал участников VI Всебелорусского народного собрания, отметив, что именно они в эти дни являются хозяевами столицы и страны.

Как сообщает БЕЛТА, глава государства прежде всего поблагодарил местные органы власти за проведение в преддверии форума диалоговых площадок в различных городах, где люди смогли обсудить существующие проблемы и предложить варианты их решения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это дало возможность высказать свою точку зрения очень-очень многим людям.

Президент заявил, что участники VI Всебелорусского народного собрания сегодня хозяева белорусской столицы и страны в целом.

Александр Лукашенко:

Меньше смотрите в разного рода каналы, живите своей жизнью. Нас качали до сих пор, качают сейчас, особенно вас (я уже привыкший), будут качать и потом. Как в народе говорят, особо не парьтесь. Живите своим умом. Вы – законные представители народа Беларуси, трудовых коллективов, общественных организаций.

Александр Лукашенко добавил, что не стоит ждать от нынешнего форума решения глобальных проблем.

Александр Лукашенко:

Мы их обозначаем. Мы говорим о том, как будем развиваться в предстоящее пятилетие. Может, удастся заглянуть и за горизонты. Вы хозяева, если хотите выступить, высказать свое слово, выходите к микрофону и говорите как хозяева. Вы не парубки, не должны ни под кого подстраиваться. Мы переживаем очень сложный момент и должны быть открыты, честны и порядочны перед собой, своими семьями, друзьями, любимыми, людьми и белорусским народом.

После краткого выступления главы государства участники форума избрали Президиум Всебелорусского народного собрания в предложенном составе. Причем было решено избирать его не персонально, а в целом.