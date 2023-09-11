Штрафы от 37 до 185 рублей. Как ГАИ борется с шумом мотоциклов в ночное время?

Новости Беларуси. Как обеспечить спокойный отдых жителей столицы в ночное время? Один из вопросов, над которым работает в том числе Госавтоинспекция. Ведь среди тех, кто нарушает покой минчан, – мотоциклисты. На шум от их передвижений нередко поступают жалобы. Одна из таких явилась причиной закрытия еще одной улицы для любителей двухколесного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Стало ли тише после введения запрета – узнала Дарья Авсюк.

Дарья Авсюк, корреспондент:

В Минске появилось больше зон с ограничениями для мотоциклистов в вечернее и ночное время. В том числе рядом с 3-й городской больницей по улице Ленина.

Даже днем здесь слышен громкий рев моторов. Представить, насколько шумно бывало ночью, несложно. Улица Ленина у мотоциклистов популярна. Рядом излюбленное кафе, недалеко заправка – еще одно место встреч. Отсюда и вечный гул по ночам. Пациенты не могут спокойно спать, персонал – нормально работать.