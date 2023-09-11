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Штрафы от 37 до 185 рублей. Как ГАИ борется с шумом мотоциклов в ночное время?

11 сентября 2023 15:24
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Новости Беларуси. Как обеспечить спокойный отдых жителей столицы в ночное время? Один из вопросов, над которым работает в том числе Госавтоинспекция. Ведь среди тех, кто нарушает покой минчан, – мотоциклисты. На шум от их передвижений нередко поступают жалобы. Одна из таких явилась причиной закрытия еще одной улицы для любителей двухколесного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стало ли тише после введения запрета – узнала Дарья Авсюк.

Штрафы от 37 до 185 рублей. Как ГАИ борется с шумом мотоциклов в ночное время?-1

Дарья Авсюк, корреспондент:
В Минске появилось больше зон с ограничениями для мотоциклистов в вечернее и ночное время. В том числе рядом с 3-й городской больницей по улице Ленина.

Штрафы от 37 до 185 рублей. Как ГАИ борется с шумом мотоциклов в ночное время?-4

Даже днем здесь слышен громкий рев моторов. Представить, насколько шумно бывало ночью, несложно. Улица Ленина у мотоциклистов популярна. Рядом излюбленное кафе, недалеко заправка – еще одно место встреч. Отсюда и вечный гул по ночам. Пациенты не могут спокойно спать, персонал – нормально работать.

Штрафы от 37 до 185 рублей. Как ГАИ борется с шумом мотоциклов в ночное время?-7

Лариса Солодухо, врач-офтальмолог 3-й городской клинической больницы:
Мотоциклы ездят все больше и больше, что очень мешает нашим пациентам. У нас в основном в отделении пациенты пожилые, многие после инсультов, инфарктов, тяжелых операций – им необходим хранительный режим. А когда целую ночь идет очень активный шум, причем не только ночью, но и днем – мешает. Ходишь, и пациенты жалуются, что мы не выспались, мы плохо себя чувствуем.

Подробнее в видеоматериале.

# ГАИ # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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