Прямой эфир

В Минске в День города родились 28 малышей

11 сентября 2023 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Здравствуй, минчанин! В Минске поздравляют молодых мам, родивших в День города. Двойной праздник в 2023 году отметили сразу 26 семей. Первый малыш появился на свет в 00:01 в 6-м роддоме. Две мамы дождались двойняшек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске в День города родились 28 малышей-1

А в родильном отделении 3-й клинической под звуки праздника на свет появились два мальчика и две девочки. Среди новорожденных и маленький Богдан. Это уже второй ребенок в семье. Малыша ждали 10 лет, поделилась Наталья. Сейчас все отлично: кроха не капризничает и отлично кушает. Выписываться собираются уже в среду, ну а пока принимают подарки и поздравления!

В Минске в День города родились 28 малышей-4

Наталья Гнедчик:
Мы очень долго ждали, хотели ребенка, поэтому имя такое выбрали: Богом данный – Богдан его будут звать. Роды прошли, скажем, планово, очень хорошо. Я очень признательна врачам за своевременную помощь, за подсказки во время родов. Так что я просто очень счастлива.

В Минске в День города родились 28 малышей-7

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Когда рождаются дети, это большое счастье. Каждый рожденный гражданин нашей страны – это ее развитие, будущее, это очень большой потенциал.

По традиции для молодых мам не только теплые слова и искренние поздравления, но и полезные мелочи. Детские комплекты, средства гигиены для малышей, игрушки, сладкие подарки и цветы.

# Рождаемость в Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лидские пограничники за неделю изъяли три беспилотника
11 сентября 2023 13:31

Лидские пограничники за неделю изъяли три беспилотника

Уникальная плантация под Минском! Садовод выращивает порядка 60 сортов мяты на участке
11 сентября 2023 13:27

Уникальная плантация под Минском! Садовод выращивает порядка 60 сортов мяты на участке

На День танкиста Восточное кладбище в Минске посетила чешская делегация
11 сентября 2023 12:55

На День танкиста Восточное кладбище в Минске посетила чешская делегация