В Минске в День города родились 28 малышей

Новости Беларуси. Здравствуй, минчанин! В Минске поздравляют молодых мам, родивших в День города. Двойной праздник в 2023 году отметили сразу 26 семей. Первый малыш появился на свет в 00:01 в 6-м роддоме. Две мамы дождались двойняшек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в родильном отделении 3-й клинической под звуки праздника на свет появились два мальчика и две девочки. Среди новорожденных и маленький Богдан. Это уже второй ребенок в семье. Малыша ждали 10 лет, поделилась Наталья. Сейчас все отлично: кроха не капризничает и отлично кушает. Выписываться собираются уже в среду, ну а пока принимают подарки и поздравления!

Наталья Гнедчик: Мы очень долго ждали, хотели ребенка, поэтому имя такое выбрали: Богом данный – Богдан его будут звать. Роды прошли, скажем, планово, очень хорошо. Я очень признательна врачам за своевременную помощь, за подсказки во время родов. Так что я просто очень счастлива.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Когда рождаются дети, это большое счастье. Каждый рожденный гражданин нашей страны – это ее развитие, будущее, это очень большой потенциал.

По традиции для молодых мам не только теплые слова и искренние поздравления, но и полезные мелочи. Детские комплекты, средства гигиены для малышей, игрушки, сладкие подарки и цветы.