К уборке сахарной свёклы в Минской области приступили 11 районов

Новости Беларуси. Аграрный сезон продолжается в центральном регионе. Сейчас в полях убирают кормовые и крупяные культуры. Но осень – это еще и овощной сезон. Так, в Минской области предстоит убрать 37 тысяч гектаров с сахарной свеклой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К работам приступили 11 районов. В закрома отправили 160 тысяч тонн корнеплодов. Только на Копыльщине их заготовкой занимаются четыре сельхозпредприятия. В ближайшее время подключатся еще шесть. Каждый год здесь высаживают более сахаристые сорта, ведь именно этот показатель – один из главных при переработке овоща. Сахаристость составляет около 16 %.

Андрей Дубовский, ведущий агроном сельхозпредприятия «Пионер-Агро»:

В этом году условия для выращивания довольно хорошие сложились, урожай планируем получить не меньше 600 центнеров. Параллельно сеем озимые зерновые, озимую пшеницу. На следующей неделе озимый ячмень планируем сеять. Заготавливаем сенаж. Со следующей недели еще силос кукурузный начнем заготавливать.

С гектара получают в среднем 403 центнера сладких корнеплодов. Это на 100 центнеров больше, чем 2022-м. Самые масштабные площади под свеклу отвели в Копыльском, Слуцком и Несвижском районах.