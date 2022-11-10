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«Типичная хунвейбиновщина». Гигин рассказал, откуда взялись «невероятные»

10 ноября 2022 18:24
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим положение дел в Херсоне, социальные льготы в Беларуси и борьбу с сатанизмом. В гостях председатель правления белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук Вадим Гигин.

«Типичная хунвейбиновщина». Гигин рассказал, откуда взялись «невероятные»-1

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:
Я сейчас много читаю об истории Китая. И вот взял о культурной революции. И одна из статей Мао Цзэдуна, революция началась в 1966 году, а эта статья вышла чуть раньше, на год-два. Он обращается к молодежи, будущим хунвейбинам, которые там крушили все, молотили. Он пишет: вы невероятные. И когда я это читаю: вы носители новых идей – понимаю, что то, что было 2020 году со стороны наших невероятных, это была типичная хунвейбиновщина. Эта ярость, ненависть, желание всех затравить. Они-то думали, что они такие высокие европейцы, а в реальности несли вот этот разрушительный дух в стиле критики Линь Бяо и Конфуция. Линь Бяо был министром обороны при Мао Цзэдуне, а Конфуций, как известно, древний великий китайский философ. И вот они критиковали Лукашенко, весь предшествующий путь белорусской государственности, потому что они хотели создать нечто типа якобы свое. А в реальности уничтожить все то, что нам дорого. Все то, что создает белорусскую государственность.

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# Акции протеста # общество # Григорий Азарёнок # Вадим Гигин # Мао Цзэдун # Конфуций # Линь Бяо # Александр Лукашенко # Фотофакт

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