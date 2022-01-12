«Дети, которые подрастают, должны помнить об этом». Чем предлагают дополнить проект Конституции?

Новости Беларуси. Конструктивное обсуждение изменений и дополнений Конституции. Жители центрального региона активно изучают проект поправок в Основной закон страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участие в обсуждении принимает молодежь. В Год исторической памяти особое внимание – сохранению историко-культурного и духовного наследия. В основе фундамента преемственности – память о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Аджар Чевик, первый секретарь Логойского районного комитета БРСМ:

Все мы помним, как молодое поколение, наши родители, дедушки, какие события были во время Великой Отечественной войны. И безусловно это нужно сохранить и закрепить на конституционном уровне. А молодое поколение, дети, которые подрастают, должны помнить об этом подвиге. Наша историческая память о тех событиях, которые происходили не только во времена Великой Отечественной войны, а, в принципе, во всех войнах, в которых участвовал белорусский народ.

Егор Алейник, главный специалист отдела Логойского райисполкома:

Можем на примере ряда стран видеть, когда они активно переписывают свою историю, но новые идеи не соотносятся с менталитетом населения данной страны. Это приводит к кризисам, каким-то политическим междоусобицам и в конце концов заканчивается потерей суверенитета страны.