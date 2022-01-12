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«Дети, которые подрастают, должны помнить об этом». Чем предлагают дополнить проект Конституции?

12 января 2022 14:06
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Новости Беларуси. Конструктивное обсуждение изменений и дополнений Конституции. Жители центрального региона активно изучают проект поправок в Основной закон страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Дети, которые подрастают, должны помнить об этом». Чем предлагают дополнить проект Конституции?-1

Участие в обсуждении принимает молодежь. В Год исторической памяти особое внимание – сохранению историко-культурного и духовного наследия. В основе фундамента преемственности – память о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.  

«Дети, которые подрастают, должны помнить об этом». Чем предлагают дополнить проект Конституции?-4

Аджар Чевик, первый секретарь Логойского районного комитета БРСМ:  
Все мы помним, как молодое поколение, наши родители, дедушки, какие события были во время Великой Отечественной войны. И безусловно это нужно сохранить и закрепить на конституционном уровне. А молодое поколение, дети, которые подрастают, должны помнить об этом подвиге. Наша историческая память о тех событиях, которые происходили не только во времена Великой Отечественной войны, а, в принципе, во всех войнах, в которых участвовал белорусский народ.  

«Дети, которые подрастают, должны помнить об этом». Чем предлагают дополнить проект Конституции?-7

Егор Алейник, главный специалист отдела Логойского райисполкома:  
Можем на примере ряда стран видеть, когда они активно переписывают свою историю, но новые идеи не соотносятся с менталитетом населения данной страны. Это приводит к кризисам, каким-то политическим междоусобицам и в конце концов заканчивается потерей суверенитета страны.  

«Дети, которые подрастают, должны помнить об этом». Чем предлагают дополнить проект Конституции?-10

В каждом районе Минской области работают общественные приемные, где любой может высказать свое мнение. Все предложения будут аккумулированы и направлены в Национальный центр правовой информации.  

# Конституция # общество # Фотофакт

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