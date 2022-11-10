Хуже блюда не ела. Как выбрать рецепт в интернете и не прогадать?
Если мужчина умеет вкусно готовить и хозяйничает на кухне, для женщины это идеальный расклад – она может спокойно заниматься своими делами. Но далеко не каждый представитель сильного пола ловко обращается со сковородками и кастрюлями. О том, правда ли, что лучшие повара – это мужчины, и почему одни не могут пожарить яичницу, а другие покоряют кулинарный олимп, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Чаще всего мы берем рецепты из интернета. Как определить, что блюдо будет вкусным? Новичку в готовке как не прогадать, если придут вечером гости, и тебе нужно приготовить блюдо, но при этом не попасть впросак?
Михаил Кожевников, все свободное время проводит у плиты, радуя кулинарными изысками свою невесту:
Я думаю, если это касается интернета и это новичок, то тут либо попробовать…
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Состав продуктов оценить как минимум, правда? Посмотреть, что нравится здесь, а что не нравится.
Михаил Кожевников:
Опять же, здесь влияет опыт. Вы можете не знать, как получится, как они могут сочетаться. Поэтому либо попробовать заранее, либо довериться.
Ольга Шерснева:
На самом деле, я просто на выходных готовила тыквенный пирог. Хуже блюда я, на самом деле, не ела, хотя взяла рецепт из интернета.
Юлия Самусенко:
Ты уверена, что все сделала правильно?
Ольга Шерснева:
Да, все ингредиенты, вся граммовка была соблюдена, но это было есть невозможно. Это правда, поэтому у меня такой личный вопрос.
Михаил Кожевников:
Интересно. На выходных моя невеста готовила тыквенный пирог. Тоже это была первая проба, рецепт из интернета – получилось чудесно.
Ольга Шерснева:
Светлана, вы откуда черпаете вдохновение и рецепты?
Светлана Чернушевич, в восторге от мужчин-кулинаров:
Я иногда пытаюсь повторить что-то.
Юлия Самусенко:
Мужу, может быть, подбрасываете, что вот какой рецептик нашла?
Светлана Чернушевич:
Бывает иногда что-то я предлагаю.
Ольга Шерснева:
Это интернет или какие-то блоги?
Светлана Чернушевич:
Иногда мне попадаются действительно в интернете какие-то ролики – пытаешься повторить. Я кулинар не от Бога, поэтому у меня, наверное, ситуация, как с вами – я испортила много продуктов, по-честному. Много испортила, выбросила. Все-таки попадаются варианты, которые получаются. Они не трудозатратные, мало времени на это тратишь. У меня даже есть подборка рецептов, я их называю: рецепты для ленивых. Я [как диетолог – прим. ред.] иногда своим клиентам даже предлагаю, как вариант. Они адаптивные под более чистое питание, не затрачивают много твоего времени. Есть такая подборочка. Но я тоже много чего испортила.
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