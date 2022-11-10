Хуже блюда не ела. Как выбрать рецепт в интернете и не прогадать?

Если мужчина умеет вкусно готовить и хозяйничает на кухне, для женщины это идеальный расклад – она может спокойно заниматься своими делами. Но далеко не каждый представитель сильного пола ловко обращается со сковородками и кастрюлями. О том, правда ли, что лучшие повара – это мужчины, и почему одни не могут пожарить яичницу, а другие покоряют кулинарный олимп, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Чаще всего мы берем рецепты из интернета. Как определить, что блюдо будет вкусным? Новичку в готовке как не прогадать, если придут вечером гости, и тебе нужно приготовить блюдо, но при этом не попасть впросак?

Михаил Кожевников, все свободное время проводит у плиты, радуя кулинарными изысками свою невесту:

Я думаю, если это касается интернета и это новичок, то тут либо попробовать… Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Состав продуктов оценить как минимум, правда? Посмотреть, что нравится здесь, а что не нравится. Михаил Кожевников:

Опять же, здесь влияет опыт. Вы можете не знать, как получится, как они могут сочетаться. Поэтому либо попробовать заранее, либо довериться. Ольга Шерснева:

На самом деле, я просто на выходных готовила тыквенный пирог. Хуже блюда я, на самом деле, не ела, хотя взяла рецепт из интернета.

Юлия Самусенко:

Ты уверена, что все сделала правильно? Ольга Шерснева:

Да, все ингредиенты, вся граммовка была соблюдена, но это было есть невозможно. Это правда, поэтому у меня такой личный вопрос. Михаил Кожевников:

Интересно. На выходных моя невеста готовила тыквенный пирог. Тоже это была первая проба, рецепт из интернета – получилось чудесно. Ольга Шерснева:

Светлана, вы откуда черпаете вдохновение и рецепты?

Светлана Чернушевич, в восторге от мужчин-кулинаров:

Я иногда пытаюсь повторить что-то. Юлия Самусенко:

Мужу, может быть, подбрасываете, что вот какой рецептик нашла? Светлана Чернушевич:

Бывает иногда что-то я предлагаю. Ольга Шерснева:

Это интернет или какие-то блоги?