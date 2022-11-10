Белорусы внесли более 500 предложений к законопроекту «О Всебелорусском народном собрании»

Новости Беларуси. Белорусы активно включились в обсуждение проекта закона «О Всебелорусском народном собрании». Парламентарии уже успели принять немало предложений и замечаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент их более полутысячи. Большинство из них касается корректировки предлагаемых норм. Часть связана с участием общества в этой работе, а именно правоведов, представителей трудовых коллективов, женской аудитории, молодежи. К ним и высокие требования. Есть предложение установить даже цензы по сферам деятельности – юристы, экономисты, политологи, международники. Некоторые участники обсуждения считают необходимым прямо прописать цензы для Президиума ВНС, требования к председателю и заместителю.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Категории предложений разные. Часть из них не соответствует уже принятым на референдуме положениям Конституции. То есть они выходят за пределы тех компетенций, которые поддержаны народом в самих положениях Конституции. Поэтому они являются поводом для дальнейшего размышления. Но сегодня Конституция уже определила четко перечень функций ВНС. И о каком-то расширительном толковании на сегодня задачи не ставится. Часть предложений входит в прямое противоречие с теми положениями, которые сегодня записаны в Основном законе и с чем согласились все граждане. Например, если одно из них сказать, – предоставить возможность иностранным гражданам принимать участие в работе ВНС.

Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Те, кто обсуждал проект, они хотят, чтобы делегаты, во-первых, были людьми компетентными, профессионалами каждый в своей сфере, чтобы они обладали определенным политическим опытом. Чтобы те решения, естественно, которые принимались на уровне Всебелорусского народного собрания, с учетом важности этих вопросов были взвешенными и действительно выверенными.

Все без исключения предложения и замечания будут изучать на предмет приемлемости их реализации в законопроекте. Некоторые из них готовы реализовать уже сейчас. Отдельная часть – более дальняя перспектива в развитии национального законодательства.