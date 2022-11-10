Иван Кубраков: сегодня наши ветераны – это золотой резерв МВД

Новости Беларуси. Бывших сотрудников МВД не бывает. 10 ноября в Беларуси чествуют ветеранов милиции и внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помнят и о тех, кто погиб при исполнении служебного долга. По традиции цветы и венки легли к подножию памятника героям в Минске. И минута молчания – как дань уважения и скорби о безвременно ушедших. Участие в церемонии принял министр внутренних дел. Иван Кубраков вручил ветеранам нагрудные знаки, отметив бесценность их многолетнего опыта в борьбе с преступностью.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Это не просто ветераны, это люди, которые отдали самое дорогое в своей жизни, свои молодые годы, служению Отечеству и защите наших граждан от противоправных посягательств. Сегодня наши ветераны – это золотой резерв Министерства внутренних дел.