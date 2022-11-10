Прямой эфир

Иван Кубраков: сегодня наши ветераны – это золотой резерв МВД

10 ноября 2022 17:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бывших сотрудников МВД не бывает. 10 ноября в Беларуси чествуют ветеранов милиции и внутренних войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков: сегодня наши ветераны – это золотой резерв МВД-1

Помнят и о тех, кто погиб при исполнении служебного долга. По традиции цветы и венки легли к подножию памятника героям в Минске. И минута молчания – как дань уважения и скорби о безвременно ушедших. Участие в церемонии принял министр внутренних дел. Иван Кубраков вручил ветеранам нагрудные знаки, отметив бесценность их многолетнего опыта в борьбе с преступностью.

Иван Кубраков: сегодня наши ветераны – это золотой резерв МВД-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это не просто ветераны, это люди, которые отдали самое дорогое в своей жизни, свои молодые годы, служению Отечеству и защите наших граждан от противоправных посягательств. Сегодня наши ветераны это золотой резерв Министерства внутренних дел.

Иван Кубраков: сегодня наши ветераны – это золотой резерв МВД-7

Отметим, ветеранская организация МВД насчитывает свыше 27 тысяч человек. И все они готовы в случае необходимости выполнять поставленные задачи наравне с действующими сотрудниками милиции.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хуже блюда не ела. Как выбрать рецепт в интернете и не прогадать?
10 ноября 2022 17:06

Хуже блюда не ела. Как выбрать рецепт в интернете и не прогадать?

Белорусы внесли более 500 предложений к законопроекту «О Всебелорусском народном собрании»
10 ноября 2022 17:02

Белорусы внесли более 500 предложений к законопроекту «О Всебелорусском народном собрании»

Муковозчик: почему, думаете, беглые аж заходятся от флага в школе и гимна на линейках? Мы бесповоротно отнимаем у них будущее
10 ноября 2022 17:00

Муковозчик: почему, думаете, беглые аж заходятся от флага в школе и гимна на линейках? Мы бесповоротно отнимаем у них будущее