Тертель: существуют лагеря по подготовке боевиков. Их задача – всколыхнуть обстановку в нашей стране!

Совместная работа спецслужб Беларуси и России, техническое переоснащение и новые факты о шпионаже. Во Дворце Независимости глава государства встретился с директором Службы внешней разведки России и главой КГБ нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Искрит. В круговорот противостояния вовлечена и Беларусь. Причины две. Из-за нашей глубины геополитического выбора: открыты всем, верны союзной и братской России. Вторая причина – амбиции Польши. Ожел польски снова расправляет крылья и пытается урвать себе новые территории. Это высокие слова о геополитике. А вот факты от КГБ. Суровые будни борьбы спецслужб.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Для нас в Республике Беларусь наиболее актуально в настоящее время (то, чем занимается весь силовой блок под руководством Президента) отражение атаки террористического конгломерата с территории сопредельных для нас государств. На территории Польши, Украины, Литвы, Латвии, Чехии существуют лагеря по подготовке боевиков. Мы знаем конкретно вербовочные пункты, знаем, кто этим занимается. Мы знаем лагеря по их подготовке, знаем персонально инструкторов, кто в этом отношении и на каких этапах проходит подготовку.

В конечном итоге, если брать кратко, система выстроена следующим образом. Вербовка «адептов», их подготовка, в том числе с помощью иностранных инструкторов. Я вам небольшой секрет приоткрою, к примеру. На территории Польши их готовят инструктора спецподразделения «Гром». Прошли подготовку две группы этих лиц. Потом они отправляются на «обкатку» на территорию Украины. В различных этапах. Кто готов участвовать в активных боевых действиях, просто в переподготовке. Затем перебрасываются на территорию других государств. В конечном итоге их задача – всколыхнуть обстановку в нашей стране, добиться изменения власти путем вооруженного мятежа. Как инструмент – совершение терактов. С весны этого года планируется активизация террористической деятельности на нашей территории. Примеры – Мачулищи. Подробности.

Все эти задержанные лица в Беларусь прибыли не ради селфи на фоне радзивилловского наследия. Перед ними стояли четкие задачи. В итоге наши спецслужбы упредили человеческие жертвы и разрушения. О том, что задержаны не туристы, а шпионы, свидетельствует и поведение сопредельных государств. Готовы обменять.

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