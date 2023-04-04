Совместная работа спецслужб Беларуси и России, техническое переоснащение и новые факты о шпионаже. Во Дворце Независимости глава государства встретился с директором Службы внешней разведки России и главой КГБ нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понятно, многое останется за кадром. Специфика. Но уже в холле Дворца Независимости директора внешней разведки России ждали журналисты. Эта встреча чекистов проходит в дни, когда наши страны отмечают День единения. Звучит тема безопасности Союзного государства.

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

Мы вместе решаем задачу выявления и предупреждения целого большого комплекса внешних угроз, которые мы видим, ощущаем. И без обеспечения безопасных условий работы трудно нашим двум странам, Союзному государству решать задачи собственного развития.

В поисках внешних угроз ни Минск, ни Москва не посылают свою авианосцы и армии по всему миру. Внешние угрозы у внешних границ Союзного государства. Вряд ли это случайность, что вокруг границ России возникают различные очаги горячих конфликтов и зоны неспокойствия. Как только грузины заговорили о законе об иноагентах, руководство Грузии западные советники начали толкать к открытому противостоянию с Москвой.