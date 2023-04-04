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«Инициированы из Вашингтона, Лондона». Глава внешней разведки РФ рассказал, кто поддерживал протесты в Грузии

04 апреля 2023 17:43
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Совместная работа спецслужб Беларуси и России, техническое переоснащение и новые факты о шпионаже. Во Дворце Независимости глава государства встретился с директором Службы внешней разведки России и главой КГБ нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Инициированы из Вашингтона, Лондона». Глава внешней разведки РФ рассказал, кто поддерживал протесты в Грузии-1

Понятно, многое останется за кадром. Специфика. Но уже в холле Дворца Независимости директора внешней разведки России ждали журналисты. Эта встреча чекистов проходит в дни, когда наши страны отмечают День единения. Звучит тема безопасности Союзного государства.

«Инициированы из Вашингтона, Лондона». Глава внешней разведки РФ рассказал, кто поддерживал протесты в Грузии-4

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:
Мы вместе решаем задачу выявления и предупреждения целого большого комплекса внешних угроз, которые мы видим, ощущаем. И без обеспечения безопасных условий работы трудно нашим двум странам, Союзному государству решать задачи собственного развития.

В поисках внешних угроз ни Минск, ни Москва не посылают свою авианосцы и армии по всему миру. Внешние угрозы у внешних границ Союзного государства. Вряд ли это случайность, что вокруг границ России возникают различные очаги горячих конфликтов и зоны неспокойствия. Как только грузины заговорили о законе об иноагентах, руководство Грузии западные советники начали толкать к открытому противостоянию с Москвой.

«Инициированы из Вашингтона, Лондона». Глава внешней разведки РФ рассказал, кто поддерживал протесты в Грузии-7

Сергей Нарышкин:
Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины. И поэтому таким образом принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Российской Федерацией. Кстати, в этом смысле можно вспомнить и недавние события в Грузии, массовые волнения, связанные с обсуждением в грузинском парламенте закона о так называемых организациях иностранных агентов. Эти волнения были во многом поддержаны или даже инициированы из Вашингтона, Лондона через инструменты неправительственных организаций.

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# Международная политика # общество # Сергей Нарышкин # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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